"Krzywdzi Pan ludzi". Wicepremier uderza w Nawrockiego

– Poprzednim razem podpisałem 21 ustaw, jedną zawetowałem. Dzisiaj staję przed Państwem z informację, że 5 ustaw podpisałem, trzy ustawy został zawetowane. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem mechanizmu tego tworzenia prawa w Polsce, z jasną statystyką, że rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją akceptacją – ogłosił podczas poniedziałkowego briefingu prasowego prezydent.

Weto ws. pomocy dla Ukrainy

Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

– 3,5 roku temu, po barbarzyńskim ataku Rosji na Ukrainy wybuchła wojna, która wpłynęła na zmiany w naszym regionie, na całą architekturę bezpieczeństwa na świeci. Po jej wybuchu Polacy po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy narodem solidarności, otwartych serc. Ponad podziałami politycznymi (...). Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, także prawnych. W ciągu 3,5 roku wiele się wydarzyło. Nadal jesteśmy narodem otwartym na pomoc. I to się nie zmienia. Jak również nie zmienia się nasz strategiczny cel – interesem Polski jest militarne wspieranie Ukrainy w tym konflikcie, bo Federacja Rosyjska jest zagrożeniem dla świata – zaznaczyła głowa państwa.

Karol Nawrocki podkreślił, iż sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i "emocji politycznej i społecznej się zmieniła". – Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. Podobnie z ochroną zdrowia – zauważył.

Prezydent stwierdził, że "jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zauważymy pewną preferencję wobec Ukraińców w porównaniu z Polakami oraz fakt, że opieka zdrowotna przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują pracę i odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to znajdujemy się w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym kraju są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy".

Gawkowski: Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina

Decyzję prezydenta skomentował w mediach społecznościowych wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy" – napisał polityk Nowej Lewicy na portalu X.

Jak podkreślił: "To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu".

"Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent" – stwierdził Gawkowski.

Następnie wicepremier zwrócił się do głowy państwa ze specjalnym apelem. "Panie Prezydencie – musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji" – napisał szef resortu cyfryzacji.

"Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!" – zaznaczył Krzysztof Gawkowski.

