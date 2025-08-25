"Żadnych przywilejów", "antyukraińskie fobie". Fala komentarzy po decyzji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podjął w poniedziałek decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Decyzja głowy państwa spotkała się z falą komentarzy w mediach społecznościowych.

Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. Fala komentarzy

Uznanie dla Nawrockiego popłynęło m.in. ze strony posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego. "Szacunek Panie Prezydencie @NawrockiKn! Polska jest dla Polaków! Żadnych przywilejów [dla] tymczasowych gości w naszym polskim domu. Nie ma zgody na to, aby Polak był traktowany gorzej niż Ukrainiec" – napisał na platformie X parlamentarzysta. Przyznał jednocześnie, że jest zwolennikiem odebrania 800 plus wszystkich Ukraińcom. Jego zdaniem, świadczenie to powinno przysługiwać jedynie obywatelom Polski.

"Brawo! Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukrainy w kształcie jaki mu przedstawiła Koalicja 13 grudnia. Nie może być tak, że Ukraińcom wolno więcej niż Polakom. Prezydent złoży własny projekt w tej sprawie. #PoPierwszePolacy" – skomentował inny polityk PiS, Kazimierz Smoliński.

Taka pomoc to "patologia" vs. "wstyd"

Pozytywnie o decyzji głowy państwa wypowiedział się również Michał Wawer. "Najwyższy czas skończyć z uprzywilejowaniem Ukraińców w ochronie zdrowia (dostęp do świadczeń zdrowotnych nawet jeśli Ukrainiec nie pracuje, nie ma ubezpieczenia NFZ, nie płaci składek). Najwyższy czas skończyć z wypłacaniem 800+ (programu prodemograficznego!) obywatelom innego państwa" – podkreślił polityk Konfederacji.

Wawer stwierdził ponadto, że wspieranie uchodźców w modelu realizowanym przez Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska, czyli traktowanie ich lepiej niż własnych rodaków, to patologia. "Pomoc uchodźcom powinna być racjonalna, przemyślana i dobrze ukierunkowana" – podsumował.

Zdecydowanie krytycznie prezydenckie weto ocenił poseł KO Zbigniew Konwiński. "Wszystkie antyukraińskie fobie K. Nawrockiego doznały dziś ujścia w wecie do ustawy o pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce. To dobre prawo, które z przyczyn czysto ideologicznych zostało dziś zawetowane przez prezydenta. Wstyd" – napisał polityk.

