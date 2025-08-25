"Stop banderyzmowi". Nawrocki ogłosił prace nad nową ustawą

Powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w przedstawionym mi kształcie – przekazał prezydent Karol Nawrocki.

Oświadczył jednocześnie, że Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt ustawy z nowymi zasadami przyznawania obywatelstwa. – Zachęcam rząd i wszystkie środowiska polityczne do ciężkiej pracy przez najbliższe dwa tygodnie nad kształtem tej ustawy. Moi współpracownicy są gotowi do ciężkiej pracy, nawet przez 24 godziny, bowiem nie ma dla takiego kształtu mojej zgody.

Nawrocki proponuje duże zmiany

– Proponuję nowe rozwiązania, odnoszące się do nadawania obywatelstwa – nie tylko gościom z Ukrainy, ale też z innych regionów świata, którzy przyjeżdżają do Polski. Obywatelstwo RP to wielki zaszczyt. Ktoś, ko jest dostaje, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej. Proces nadawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat. Taka propozycja w tym projekcie się znajdzie – zapowiedział.

W projekcie znajdzie się także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy. – To powinno być 5 lat. Jest też komponent zasadniczy – aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku uznaję, że powinniśmy zawrzeć w tym projekcie ustawy także jednoznaczne hasło "stop banderyzmowi" i w Kodeksie karnym zrównać symbole banderowskie z symbolami nazistowskimi, komunistycznymi i dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA – zadeklarował Karol Nawrocki.

– Te rozwiązania się w interesie Polski i dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie prawdy (...). To sprawa tych uczciwych, pracowitych obywateli Ukrainy, którzy żyją w polskim systemie, wykonują obowiązki, ciężko pracują, a są traktowani na równi z tymi, którzy takiego obowiązku nie wykonują – dodał Karol Nawrocki. Prezydent wyraził nadzieję na dobrą współpracę z premierem i parlamentem.

Czytaj też:

Jest zapowiedź kolejnego weta. Nawrocki pokrzyżuje rządowi planyCzytaj też:

Ulga fiskalna dla rodzin. Polacy ocenili projekt Nawrockiego