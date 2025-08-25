Ulga fiskalna dla rodzin. Polacy ocenili projekt Nawrockiego

PIT "0" to zwolnienie z podatku dochodowego rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Złożenie przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy w tej sprawie to realizacja obietnicy z kampanii wyborczej. Z ulgi skorzystałyby osoby zarabiające do 140 tys. zł rocznie czyli ok. 3,6 mln podatników.

– Mój projekt odnosi się do pewnego kryzysu demograficznego w Polsce, ale też do wyraźnego wsparcia polskich rodzin – uzasadniał prezydent Karol Nawrocki na antenie Polsat News.

Polacy podzieleni

W sondażu IBRiS sprawdzono, co na temat pomysłu uważają Polacy. Badanie przeprowadzono na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 13-14 sierpnia. Za propozycją prezydenta opowiada się 47,5 proc. ankietowanych (25,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 22 proc. "raczej tak". Przeciwnych wprowadzeniu tego rodzaju rozwiązań jest 47,9 proc. respondentów – 29,8 proc. "zdecydowanie nie" nie popiera pomysłu, a "raczej nie" 18,1 proc. Zdania w sprawie zwolnień podatkowych dla rodzin nie ma 4,6 proc. badanych.

– Polska jest dziś krajem tak mocno spolaryzowanym, że poglądy polityczne bardzo silnie przekładają się na inne dziedziny życia, takie jak ekonomia. I nie ma znaczenia, czy jest to racjonalne czy nie – komentuje prof. Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa CBOS. Zaznacza, że jeśli te ulgi weszłyby w życie przed najbliższymi wyborami, a Polacy by je odczuli we własnych kieszeniach, to prawdopodobnie poprawiłoby wynik wyborczy prawicowych ugrupowań. – Sama obietnica zerowego PIT-u może nie zadziałać, zwłaszcza gdyby doszło do sytuacji, w której obecny rząd wprowadziłby rozwiązania finansowe o szerszym charakterze, nie tylko dla rodzin. To np. mogłaby być wyższa kwota wolna – mówi prof. Marciniak.

