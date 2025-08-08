Ulga dla wielodzietnych rodzin. Prezydent składa projekt ustawy

W czwartek prezydent Karola Nawrocki podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą, dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W piątek przywódca wykonał kolejny krok – to projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci.

twitter

– Jestem tu, by dotrzymać słowa, bo dzisiejsza inicjatywa jest wywiązywaniem się z obietnic wyborczych i mojego kontraktu z Wami. I tak będzie wyglądała cała ta prezydentura. Polskie rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie je wspiera, że prezydent je wspiera. Będę konsekwentnie dopominał się o ulgi dla nich. W naszych rodzinach zapisany jest nasz kod kulturowy, nasza tożsamość i nasze trwanie w przyszłości. Polskie rodziny zawsze będą mogły liczyć na swojego prezydenta! Środki dla nich muszą znaleźć się zawsze – mówił Nawrocki w Kolbuszowej. Zapewnił, że cała jego prezydentura będzie oparta na realizacji obietnic.

Prezydent podziękował mieszkańcom: – Dziękuję! Dzisiaj jestem Prezydentem Polski dzięki Waszemu zaangażowaniu. Dziękuję za każdy głos, który dostałem w powiecie. Jestem tutaj dzięki Wam i wielkiemu ruchowi społecznemu, który narodził się w Polsce.

Jakie obciążenie dla budżetu?

To kolejny element "Planu 21"przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej. "Plan 21" Nawrocki ogłosił w marcu na konwencji w podwarszawskich Szeligach. Wśród zawartych w nim propozycji były również m.in. obniżka VAT i "sprawiedliwa waloryzacja emerytur".

Wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwójką, według wyliczeń otoczeni Karola Nawrockiego doprowadziłoby do ok. 13 mld zł ubytku w budżecie państwa. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że kwota mogłaby być dwa razy większa i wynosić nawet 29 mld zł.

Czytaj też:

Nawrocki do dziennikarza TVN24: Lepiej się przygotujcie na dzisiaj