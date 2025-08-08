Nawrocki do dziennikarza TVN24: Lepiej się przygotujcie na dzisiaj

Podczas wizyty Karola Nawrockiego w miejscowości Cmolas (województwo podkarpackie), dziennikarz TVN24 Konrad Borusiewicz zapytał prezydenta o pieniądze na realizacje jego obietnic wyborczych.

– Pan redaktor dzisiaj powinien pytać pana premiera Donalda Tuska co się stało z pieniędzmi na KPO – odpowiedział Nawrocki.

– Lepiej się przygotujcie na dzisiejszy dzień – stwierdził. – Pieniądze na moje plany społeczne znajdą się i o to zadbam – dodał, po czym podziękował za rozmowę.

Nawrocki zapytany o pieniądze na swoje obietnice wyborcze mówił o aferze KPO

Na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża.

Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branż HoReCa (hotele, gastronomia, catering), które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19.

"Sprawdzamy i naprawiamy wszystkie budzące wątpliwości umowy. I idziemy odważnie do przodu. Z Krajowym Planem Odbudowy" – zapewniła ministra funduszy i polityki regionalnej Pełczyńska-Nałęcz we wpisie na platformie X.

"Nieprawidłowości w udzielaniu dotacji". Jest ruch prokuratury

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

Polska otrzymała z KPO prawie 60 mld euro (ok. 268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj też:

Milion złotych z KPO dla żony posła KO. "Nie na durnowate jachty"