W Warszawie spalono flagę UPA. "Nie pozwolimy na banderyzm w Polsce!"

Antyimigrancki marsz zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna rozpoczął się po godz. 17 przed pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem "Stop Inwazji Imigrantów". Trasa marszu wiodła przez Trakt Królewski aż do Pałacu Prezydenckiego.

Wśród uczestników słychać było takie hasła, jak "Polak w Polsce gospodarzem" czy "Stop masowej imigracji".

Antyimigrancki marsz w Warszawie. Spalono banderowską flagę

Na wydarzeniu pojawił się dziennikarz Marcin Rola. W pewnym momencie wyjął on z czarnej plastikowej torby czerwono-czarną flagę UPA. Chwilę później spłonęła ona w specjalnie przygotowanym naczyniu. – Do śmietnika z tym nazistowskim ścierwem – powiedział Rola.

"Palimy banderowską flagę. Nie pozwolimy na banderyzm w Polsce!" – napisał na platformie X poseł Korony Włodzimierz Skalik. Do swojego wpisu załączył nagranie ze wspominanego wydarzenia.

twitter

Apel do prezydenta Karola Nawrockiego. "Polska nie jest bankomatem"

Marsz ugrupowania Grzegorza Brauna odbył się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w wielu miejscach Polski odbyły się różnego rodzaju uroczystości. Największe wydarzenie miało miejsce w niedzielę na Placu Zamkowym w Warszawie.

Przed Pałacem zgromadzeni wzywali prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy o pomocy dla Ukraińców. "Po pierwsze Polacy. Polska nie jest bankomatem" – czytamy na oficjalnym profilu Korony w mediach społecznościowych.

twitter

Przypomnijmy, że chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt przewiduje przedłużenie do 4 marca 2026 roku okresu, w którym pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy przybyli ze swojego kraju w związku z działaniami wojennymi, uznawany jest za legalny. Jeśli prezydent podpiszę nowelę, obywatele Ukrainy będą mieć nadal dostęp do świadczeń zdrowotnych, świadczeń na rzecz rodzin oraz świadczeń socjalnych.

Czytaj też:

Ukraińcy będą świętować w Polsce Dzień NiepodległościCzytaj też:

Miller chwali Nawrockiego. "Nareszcie ważny polityk to powiedział"Czytaj też:

Zdewastował pomnik w Domostawie. 17-letniemu Ukraińcowi grozi dożywocie