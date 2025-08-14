Zdewastował pomnik w Domostawie. 17-letniemu Ukraińcowi grozi dożywocie

Na początku sierpnia w Domostawie w województwie podkarpackim doszło zniszczenia pomnika poświęconego Ofiarom Rzezi Wołyńskiej. "To nie jest zwykły wandalizm. To świadomy cios wymierzony w polską pamięć, tożsamość i godność. To atak na prawdę historyczną, na pamięć o tysiącach bestialsko zamordowanych Polakach – kobietach, dzieciach, starcach" – informował Klub Konfederacji Lublin.

Sprawcę tego haniebnego czynu zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji. Okazało się, że to 17-letni Ukrainiec Ilia K., który miał działać na zlecenie obcych służb. "Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" – poinformował za pośrednictwem platformy X Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Sprawcę dewastacji pomnika w Domostawie z zarzutami

W czwartek nowe informacje w sprawie przekazała Prokuratura Krajowa. "Zatrzymanie miało związek z podejmowanymi przez podejrzanego działaniami polegającymi na umieszczaniu na budynkach i pomnikach flagi banderowskiej oraz rozpowszechnianie haseł propagujących ideologię nazistowską. Działania te miały miejsce na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw" – poinformowano w komunikacie.

Wiadomo, że Ukrainiec usłyszał już zarzuty. Dotyczyły one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci działalności na rzecz obcego wywiadu, związanych z realizacją aktów dywersji i sabotażu mających na celu wywołanie niepokoju społecznego.

"Akty sabotażu polegały na znieważeniu m.in. Pomnika – Rzeź Wołyńska i Pomnika–mauzoleum pomordowanej ludności polskiej na Kresach Południowo–Wschodnich przez OUN i UPA, poprzez umieszczanie na tych obiektach napisów w języku ukraińskim o treści 'Sława UPA' wraz z flagą w barwach czerwono–czarnych przypisanych Ukraińskiej Powstańczej Armii" – czytamy.

Jest areszt dla 17-letnia Ukraińca

Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec 17-latka środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Jest już jasne, że sąd przychylił się do tego wniosku.

Zarzucane Ukraińcowi czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat, albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Miller chwali Nawrockiego. "Nareszcie ważny polityk to powiedział"Czytaj też:

Flagi UPA na koncercie w Warszawie. Ambasador Ukrainy przerywa milczenieCzytaj też:

Warszawa. Ukrainiec dźgnął Polaka nożem i uderzył kobietę w twarz