Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że ABW i policja zatrzymały 17-letniego Ukraińca w związku z przypadkami dewastacji polskich pomników oraz gmachów publicznych. Nastolatek działał na zlecenie obcych służb.

"Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" – napisał Siemoniak na swoim koncie na platformie X.

Dewastacja pomnika

Przypomnijmy, że na początku sierpnia w Domostawie (województwo podkarpackie) doszło zniszczenia pomnika poświęconego Ofiarom Rzezi Wołyńskiej.

"To nie jest zwykły wandalizm. To świadomy cios wymierzony w polską pamięć, tożsamość i godność. To atak na prawdę historyczną, na pamięć o tysiącach bestialsko zamordowanych Polakach – kobietach, dzieciach, starcach" – informował Klub Konfederacji Lublin.

Jak pisał wtedy publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński, "Rosjanie chętnie skłócają Polaków i Ukraińców, ale czasem nie muszą tego robić, bo ukraińskie media i politycy (a z naszej strony Braun i jego wyznawcy) świetnie samo sobie z tym radzą, nie potrzebują pomocy ani inspiracji z Moskwy".

Rosyjski sabotaż

Od pewnego czasu ukraińskie służby alarmują, że mają informacje o systematycznej rekrutacji nastolatków i młodych ludzi, w tym sierot i przesiedleńców, którzy ucierpieli w wyniku walk, mają trudności finansowe lub po prostu chcą zarobić wystarczająco dużo pieniędzy przez rosyjskie służby. Urzędnicy opisali działania Moskwy jako "przekształcanie ukraińskich nastolatków w broń przeciwko własnemu narodowi”.

"Rzecznik SBU Artem Dekhtyarenko powiedział «FT», że od wiosny ubiegłego roku agencja aresztowała ponad 700 osób zamieszanych w szpiegostwo, podpalenia i zamachy bombowe organizowane zdalnie przez rosyjskich oficerów wywiadu. Spośród nich około 175 osób, czyli około 25 proc., było poniżej 18 roku życia” – podawał "Financial Times".

