Dyrektor ukraińskojęzycznej stacji TVP publikuje zdjęcia z banderowską symboliką

Na profilu Marii Górskiej, która została dyrektorem uruchomionego przez TVP kanału Sława TV, znalazły się grafiki z symbolami OUN-B i formacji Azow. Część z nich wyciekła do sieci.

Flaga z herbem OUN-B i Azow

Na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych Górska publikowała zdjęcia zawierające symbole OUN-B, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcji Stepana Bandery.

O sprawie zrobiło się głośno, gdy treści te przedostały się do internetu. Według portalu kresy.pl, wśród grafik znalazły się m.in. zdjęcia na tle flagi z herbem OUN-B, a także treści z wyeksponowaną symboliką pułku Azow. Chodzi o odwrócony tzw. wilczy hak, który wprost nawiązuje do odznaczeń 2. Dywizji Pancernej Waffen-SS "Das Reich". Zdjęcie to było jednym z zamieszczonych w poście na Facebooku – wraz z podpisem: "Obrona demokracji ramię w ramię z ludźmi o podobnych poglądach jest inspirująca!".

Jak podał portal, w innym poście z 2022 r. widać było zdjęcie z symbolami pułku Azow i podpisem "Mocny projekt polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej. Spotkanie ludzi o podobnych poglądach. Imperium zła upadnie!".

Slawa TV

Wśród zadań Slawa TV jest "przekazywanie polskiego i europejskiego punktu widzenia na temat procesów zachodzących w Ukrainie i na świecie". Mowa jest o koncentracji na "wspólnych celach geostrategicznych Ukrainy i Polski”, rzekomo bez realizacji interesów politycznych „poszczególnych postaci czy elit".

Działalność redakcji ma "wzmacniać więzi między Polską a Ukrainą". Przedstawiciele redakcji twierdzą, że Slawa TV stawia na "aktualne wiadomości, rzetelne dziennikarstwo oraz wywiady z ekspertami i liderami opinii".

Prowadzącymi programy w Slawa TV zostali: ukraińska dziennikarka i prezenterka Julia Jerszowa, polski dziennikarz i politolog, znany w ukraińskiej infosferze m.in. z prowadzenia niektórych fragmentów programu "Szuster LIVE" Marek Sierant, a także dziennikarka i redaktor Polskiego Radia Hanna Wasilewska.

