Ukraińcy fetowali UPA na Stadionie Narodowym w Warszawie. Palade: Jest jeden plus

Socjolog i komentator polityczny Marcin Palade zabrał głos w sprawie promowania banderowskiej symboliki na koncercie na Stadionie Narodowym w Warszawie. W sobotę zagrał tam Białorusin, Max Korż, który jest popularny nie tylko w swoim kraju, ale także na Ukrainie i w Rosji. To właśnie tłumy młodych Ukraińców fetowały zbrodniarza Polaków na terenie kraju, który wpuścił do siebie miliony ukraińskich uchodźców wojennych oraz imigrantów i decyzją swoich władz współfinansuje ich wojnę z Federację Rosyjską.

Palade: Bankructwo wyziewów Giedroycia

"Banderowskie flagi i okrzyki na Stadionie Narodowym w Warszawie? A pamiętacie jak rodzimi, tak zwani patrioci i demokraci, czyli neojagiellońscy naiwniacy, szantażowani za aktywność w domach publicznych na Podkarpaciu przez SBU lub korumpowani przez ukraińskich oligarchów, zapewniali przez lata, że banderyzm to margines? Bez znaczenia. Tymczasem każdy przyzwoity i myślący Polak wie, że to wiodący nurt. Główny krwioobieg postsowieckiej Ukrainy" – napisał Palade na X.

"Banda obłąkanych sprzedawczyków"

"Ale jest jeden plus tego co było na Narodowym. To się mocno dołożyło do bankructwa kościoła wyziewów Giedroycia i spółki. Tych od "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy". Czyli, jak od lat, w praktyce: plują na nas, poniewierają nami a my mamy siedzieć cicho tak? A może w podziękowaniu kolejny miliard bezzwrotnej pożyczki dla Kijowa, za chwilę rozkradzionej? Nie spodziewajcie się reakcji w tak zwanych mediach patriotycznych czy demokratycznych. W sprawie Ukrainy to jest ta sama banda antypolskich, obłąkanych sprzedawczyków" – podkreślił.

Zawiadomienie do prokuratury

Interwencję w sprawie natychmiast podjął poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

"Jutro jako fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu wysyłamy zawiadomienie do prokuratury z art. 256. [Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]" – poinformował na portalu X poseł PiS Dariusz Matecki. Dalej polityk odniósł się do tłumów ukraińskich mężczyzn, którzy przyszyli na koncert. "Macie siłę drzeć mordę na polskim stadionie z flagą ludobójców mordujących dzieci, a nie macie siły bronić własnej ojczyzny? Precz z Polski!" – przekazał poseł.

