Ukraina wzięła pożyczkę. Polscy podatnicy spłacają odsetki

"Nie chcę antagonizować, ale to jednak jest nienormalne! Podczas, gdy deficyt budżetowy na 2025 r. wyniesie w Polsce 289 miliardów złotych, Ministerstwo Finansów potwierdza – w odpowiedzi na moją interwencję poselską – że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską!" – czytamy we wpisie opublikowanym przez parlamentarzystę na Facebooku, do którego załączony został dokument z MF.

Polscy podatnicy spłacają odsetki pożyczki Ukrainy

"Pierwsza transza już za nami. Tylko w 2024 r. – zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek – Polska dokonała wpłaty PIERWSZEJ CZĘŚCI ZOBOWIĄZANIA w wysokości… 102 010 468 PLN !!! Odsetki i kolejne wpłaty będą regulowane przez Polskę… do końca 2027 roku" – zwraca uwagę Płaczek.

Konfederacja od początku przeciwna przywilejom

W 2023 i 2024 roku poseł Płaczek wraz z innymi politykami Konfederacji wiele razy podejmował działania mające na celu poinformowanie społeczeństwa o przywilejach przyznanych obywatelom Ukrainy w Polsce przez władze w Warszawie oraz zastopowanie tego procederu. Przykładowo w styczniu 2024 roku otrzymał z ZUS potwierdzenie o przymusowych dopłatach z kieszeni polskich podatników do emerytur Ukraińców.

Konfederacja wielokrotnie apelowała do rządzących o to, by polscy podatnicy nie byli przymuszani do opłacania licznych świadczeń socjalnych obywatelom innych państw, szczególnie w kontekście astronomicznego deficytu w polskim budżecie. Partia przygotowała projekty ustaw, które mają zmienić ten stan rzeczy, ale nie znalazły one poparcia u partii tworzących koalicję.

