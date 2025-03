Konfederacja składa projekt ustawy. Chce końca przywilejów dla Ukraińców

Konfederacja wielokrotnie apelowała do rządzących o to, by polscy podatnicy nie byli przymuszani do opłacania licznych świadczeń socjalnych obywatelom innych państw, szczególnie w kontekście astronomicznego deficytu w polskim budżecie. Partia przygotowała projekty ustaw, które mają zmienić ten stan rzeczy, ale nie znalazły one poparcia u partii tworzących koalicję.

Teraz prawica podejmuje kolejną próbę, proponując rewizję specjalnego ustawodawstwa. Chodzi o objęcie każdego Ukraińca, który przybył do Polski po wybuchu wojny z Rosją pełną darmową opieką medyczną, a także o zatrudnianie w instytutach oraz jednostkach badawczych w Polsce ukraińskich naukowców z pominięciem konkursów. Przepisy te ustanowiono w marcu 2022 r. na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej i obowiązują do dziś. W ocenie Konfederacji nie mają one uzasadnienia.

Konfederacja: Skończyć z uprzywilejowaniem Ukraińców w Polsce

"Każdy obywatel Ukrainy, który na podstawie przepisów zmienianej ustawy będzie przebywał w Polsce legalnie, automatycznie uzyskuje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to przywilejem, którego nie mają Polacy. Polacy muszą bowiem w praktyce posiadać ubezpieczenie zdrowotne, aby mieć dostęp do świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia" – wskazał poseł Przemysław Wipler w uzasadnieniu projektu.

Konfederacja zwróciła uwagę, że sytuacja ta w "sposób tragiczny obciąża system NFZ", generując znaczną część deficytu budżetowego Funduszu.

Konfederacja podniosła również, że naukowcy z Ukrainy mogą, bez konkursów, być zatrudniani w jednostkach naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk i Sieci Badawczej Łukasiewicz. "Jest to pozycja niesprawiedliwa, uprzywilejowana i nieuzasadniona niczym. Ten projekt jest efektem informacji ze środka, pracowników naukowych z tych organizacji" – zwrócił uwagę poseł Wipler.

