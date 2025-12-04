Domniemana córka Władimira Putina pracuje w paryskich galeriach zajmujących się prezentowaniem antywojennych prac rosyjskich i ukraińskich twórców. 22-letnia Jelizaweta Kriwonogich, występująca pod nazwiskami Luiza Rozova i Jelizaweta Rudnova, została rozpoznana przez Nastię Rodionovą, która jest rosyjskim uchodźcą.

Kriwonogich, która nie potwierdziła publicznie jej rzekomego pokrewieństwa z rosyjskim przywódcą, jest zatrudniona jako asystentka w Studio Albatros i L Galerie. Informacje o jej pracy wywołały konsternację w środowisku artystycznym i wzbudziły dyskusję, czy osoba spokrewniona z Putinem powinna być obecna w takim miejscu.

Dziennikarz: Twój ojciec zabił mojego brata

Sytuację zaostrzyło nagranie TSN, wykonane bez wiedzy Kriwonogich, która oskarżyła dziennikarzy o naruszanie jej prywatności. Ukraiński report na nagraniu mówi do kobiety, że "trzy tygodnie temu twój ojciec zabił mojego brata".

– Jak w ogóle możesz żyć w tej przeklętej Europie? W Gejropie – dopytuje mężczyzna, na co Kriwonogich po dłuższej chwili milczenia odpowiada, że Ukrainiec nie dostał pozwolenia, by ją filmować.

Dziennikarze TSN natrafili na nią, gdy opuszczała miejsce pracy. Skierowali do kobiety "propozycję" wyjazdu do Kijowa i udziału w "roli obrony przeciwlotniczej".

Dmitrij Dołinski, prezydent L Association, potwierdził zatrudnienie Jelizawety, jednocześnie zaznaczając, że nie sprawdza pochodzenia pracowników. W rozmowie z Meduzą przyznał, że młoda kobieta "wygląda jak córka Putina", ale dodał, że od dawna nie mieszka w Rosji, dorastała wyłącznie z matką i nie zna swojego ojca, więc artyści nie mieli podstaw, by zakładać jej sympatię wobec Kremla.

Po ujawnieniu tych informacji Rodionova zakończyła współpracę z galerią i wezwała innych twórców do podobnego kroku, podkreślając, że wielu z nich nie miało świadomości, kim jest „Liza”.

Choć powszechnie uznaje się ją za córkę Putina, Kriwonogich od lat stara się unikać medialnego rozgłosu. Urodziła się w 2003 roku w Petersburgu jako dziecko Swietłany Kriwonogich, która z czasem stała się zamożną bizneswoman. Kreml nigdy nie odniósł się do tych informacji, jednak liczne śledztwa, w tym reportaż TSN, wskazują na jej powiązania z Putinem.

