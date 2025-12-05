Krystyna Pawłowicz odchodzi. Trybunał Konstytucyjny na krawędzi paraliżu

Jej odejście, uzasadnione problemami zdrowotnymi oraz, jak sama wskazuje, narastającą agresją wobec członków TK, pogłębia trwający od miesięcy kryzys w instytucji. Trybunał, który już teraz ma jedynie 10 z 15 wymaganych sędziów, wkrótce znów się pomniejszy. W grudniu w stan spoczynku przejdzie również sędzia Michał Warciński. Tak duże braki kadrowe oznaczają, możliwość paraliżu jego działalności w kluczowych sprawach, takich jak kontrola zgodności ustaw z konstytucją czy rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.

Polityczny impas i brak kandydatur

Obsada wakatów od miesięcy pozostaje niemożliwa. Kluby sejmowe, poza PiS, nie zgłaszają swoich kandydatów, natomiast osoby rekomendowane przez Prawo i Sprawiedliwość regularnie odpadają w głosowaniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To sprawia, że próby uzupełnienia składu TK kończą się fiaskiem. Jak dotąd bezskutecznie trzy razy próbowano obsadzić cztery wolne miejsca.

Ponadto, władze, powołując się na decyzje międzynarodowych trybunałów, zarzucają TK upolitycznienie. Sejm przyjął uchwałę, w której wskazał, że część sędziów została powołana niezgodnie z prawem, a część wyroków Trybunału nie jest publikowana w Dzienniku Ustaw. Równolegle w parlamencie trwają prace nad reformą TK, które przewidują m.in. wygaszenie kadencji obecnych sędziów i wprowadzenie nowych zasad ich wyboru.

Koalicja szykuje szczyt w sprawie TK

W obliczu pogłębiającego się kryzysu ma dojść do pierwszego od miesięcy spotkania liderów koalicji rządzącej: Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz inicjatora rozmów, marszałka Włodzimierza Czarzastego. Spotkanie ma odbyć się w najbliższych tygodniach, prawdopodobnie przed drugą rocznicą powołania rządu 13 grudnia, i będzie poświęcone właśnie obsadzeniu wakatów w Trybunale Konstytucyjnym.

Według doniesień medialnych koalicja, dotąd wstrzymująca się od zgłaszania kandydatur, zaczęła przygotowywać się do uzupełnienia składu TK. Zwolennikiem szybkiego obsadzenia wolnych miejsc ma być sam minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a poparcie dla takiego kierunku sygnalizował również premier Tusk.

Na napięcia wokół Trybunału nakłada się dodatkowo kwestia finansowa. Po obcięciu środków w ustawie budżetowej sędziowie od miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń. Choć TK uznał to rozwiązanie za niekonstytucyjne, sytuacja wciąż pozostaje nierozwiązana.

Czytaj też:

"Kastowy wyrok". Kaleta ostro o decyzji TK w sprawie majątków sędziówCzytaj też:

Markiewicz kontra Manowska. Trybunał Konstytucyjny orzekł