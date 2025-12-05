"Metody powinny się zmienić" Bielan: Pałac Prezydencki powinien wyciągnąć wnioski

W czwartek odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent", który został zorganizowany przez premiera Donalda Tuska w odpowiedzi na narastający kryzys w służbie zdrowia. Co ciekawe, również prezydent Karol Nawrocki organizuje podobne spotkanie, które ma odbyć się dzisiaj.

O swoim zamiarze zorganizowania debaty Pałac Prezydencki informował kilka tygodni wcześniej. Rząd z kolei ogłosił chęć do rozmów tuż po tym, jak Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą spotkania. Zdaniem Adama Bielana, europosła Prawa i Sprawiedliwości pokazuje to, że prezydent powinien zmienić podejście do szefa rządu.

– W tym wypadku wnioski musi wyciągnąć Pałac Prezydencki. Wyciągnął rękę do Tuska, zapowiadając szczyt z odpowiednim wyprzedzeniem. Wydaje mi się, że te metody powinny być jednak zweryfikowane. Z Tuskiem rozmowa konstruktywna nie ma najmniejszego sensu i sądzę, że Pałac Prezydencki po tym tygodniu, po tym co widzieliśmy w wykonaniu Tuska, powinien wyciągnąć z tego wnioski. Metody powinny się moim zdaniem zmienić – powiedział polityk.

Bielan mocno o Tusku

Adam Bielan ostro zaatakował szefa rządu, wypominając mu mściwość i agresję.

– Tusk nie wyciągnął żadnych wniosków. To jest człowiek, który im starszy, tym bardziej zawistny, mściwy i agresywny. Liczę na to, że prezydent Karol Nawrocki da sobie radę z tym człowiekiem i mam nadzieję Polacy w najbliższych wyborach wyślą go na polityczną emeryturę – powiedział.

Europoseł wskazał również, że, podobnie jak miało to miejsce za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska, w państwowej kasie znów brakuje pieniędzy.

– Mówię znowu, bo pamiętamy słynne wypowiedzi wicepremiera wieloletniego ministra finansów pana Rostowskiego – pieniędzy nie ma i nie będzie. Tych pieniędzy brakowało w latach 2007-2015. Nagle później za rządów PiS pieniądze się znalazły, uszczelniono luki VAT-owskie, skutecznie walczono z mafią paliwową między innymi. Nagle dziesiątki miliardów znalazły się na potrzebne programy i społeczne oraz naszą służbę zdrowia – wskazał.

