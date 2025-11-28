"Zapłaci za jakiś czas potężną cenę polityczną". Bielan o sukcesie Tuska

Nie milkną echa wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Polityk Nowej Lewicy objął drugi urząd w państwie po tym, jak jego poprzednik Szymon Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną, złożył dymisję. W głosowaniu nad jego kandydaturą udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Dziękuję bardzo serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka – powiedział Czarzasty po głosowaniu.

Bielan: Pyrrusowe zwycięstwo Tuska

Jak ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, wybór Czarzastego na marszałka Sejmu może obrócić się przeciwko Donaldowi Tuskowi, który patronował tej zmianie.

– Ja niedawno powiedziałem, że uważam, że to zwycięstwo Tuska przy wyborach na nowego marszałka, wybranie towarzysza Czarzastego na funkcję marszałka, będzie zwycięstwem pyrrusowym, czyli takim zwycięstwem, za które Tusk zapłaci za jakiś czas potężną cenę polityczną – powiedział na antenie Radia Zet.

Bielan zwrócił uwagę na orędzie telewizyjne, jak Czarzasty wygłosił wkrótce po swoim wyborze. Przemówienie było szeroko komentowane ze względu na zapowiedź "marszałkowskiego weta", czyli mrożenia projektów ustaw, które nie zyskają aprobaty marszałka. Europoseł PiS wskazał, że w trakcie wystąpienia polityk Nowej Lewicy wypowiadał się "jak lider tej koalicji". Bielan podkreślił, że Czarzasty ma "ma bardzo duże ambicje polityczne".

– Włodzimierz Czarzasty jest dumnym z siebie postkomunistą. Chodzi mi o to, że Czarzasty nie będzie siedział cicho [...] jego będzie pełno w mediach, już się musiał tłumaczyć z wypowiedzi o rzekomym marszałkowskim wecie – podsumował Bielan.

