"Będę stosował weto". Pierwsze orędzie Czarzastego

Sejm wybrał we wtorek współprzewodniczącego Nowej Lewicy bezwzględną większością głosów. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Dziękuję bardzo serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem koalicji – powiedział Czarzasty po głosowaniu.

Czarzasty: Problem tkwi w działaniach tych środowisk

W piątek nowy marszałek Sejmu wygłosił swoje pierwsze orędzie. Polityk już na wstępie podziękował swojemu poprzednikowi, Szymonowi Hołowni.

– Jestem marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów Koalicji 15 Października. Jestem politykiem Lewicy. Będę działał w imieniu tej koalicji. W imieniu 11 milionów wyborców, którzy powierzyli tej koalicji władzę. Dobra współpraca z rządem będzie jednym z moich głównych celów – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, że będzie stał na straży konstytucji. – Polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać – zaznaczył marszałek Sejmu.

"Będę współpracował ze wszystkimi"

– Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa – podkreślił Włodzimierz Czarzasty. – Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli – dodał.

Marszałek Sejmu zapewnił, że obywatele mogą się po nim spodziewać "powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności". – Będę współpracował ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Gabinet Marszałka będzie otwarty na każdą dyskusję – powiedział Czarzasty.

