Hołownia przestał być marszałkiem Sejmu. Ma teraz nową funkcję

Rekomendację Hołowni na to stanowisko przedstawił w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dwa lata temu miałem zaszczyt mówić o inteligencji, erudycji, empatii, to się wszystko potwierdziło w prowadzeniu obrad. We wrażliwości na głosy z tej sali nikt nie przeskoczy pana marszałka Hołowni. Był wrażliwy na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak i tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji. To pokazuje prawdę o marszałku – mówił lider PSL.

Polityk podkreślił, że Hołownia "postawił na otwarty parlamentaryzm, na innowacje, na dialog ze społeczeństwem i konsultacje". 261 posłów poparło kandydaturę lidera Polski 2050, a przeciwko było zaledwie 14, podczas gdy 162 wstrzymało się od głosu.

Co ciekawe spośród posłów Koalicji Obywatelskiej przeciwko nominacji Hołowni zagłosowała tylko jedna osoba ­ Magdalena Filiks (154 zagłosowało "za").

157 posłów z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu, podobnie zrobiło 3 polityków Konfederacji Korony Polskiej oraz dwóch posłów niezależnych: Tomasz Rzymkowski i Tomasz Zimoch.

Sejm zdecydował ws. Czarzastego

We wtorek Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu.

W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Dziękuję bardzo serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem koalicji – powiedział Czarzasty po głosowaniu.





