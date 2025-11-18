Wyłom w koalicji. Jedna poseł od Hołowni była przeciw Czarzastemu

W środę Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

Jak głosowali posłowie?

Przeciw Czarzastemu opowiedzieli się wszyscy obecni na sali plenarnej posłowie PiS – 182 osoby.

Kandydaturę szefa Nowej Lewicy poparła prawie cała koalicja. "Za" było 153 posłów KO. Od głosu wstrzymał się tylko Michał Kołodziejczak.

Włodzimierza Czarzastego poparło 32 posłów PSL. Przeciw było 14 posłów Konfederacji, 5 posłów Razem, 3 przedstawicieli Republikanów, jeden poseł niezależny i 3 posłów Korony Grzegorza Brauna. Trzech posłów niezależnych opowiedziało się za tą kandydaturą.

Polska 2050 podzieliła się – nowego marszałka poparło 28 posłów, od głosu wstrzymał się jeden (Sławomir Ćwik). Przeciwko kandydaturze była poseł Agnieszka Buczyńska. Parlamentarzystka już wcześniej zapowiedziała, że nie poprze tej kandydatury. Teraz podtrzymała swoją decyzję. – Ale to jest wyłącznie moje prywatne stanowisko, nie stanowisko klubu. Tak, jak jest zapisane w umowie koalicyjnej pan Włodzimierz Czarzasty jest kandydatem na marszałka, który musi być przegłosowany przez Sejm, a każdy z posłów będzie głosował nad tą kandydaturą – tłumaczyła. – Po prostu mam bardzo duży problem z przeszłością pana Czarzastego, w związku z jego członkostwem w PZPR. Jestem z Gdańska i duch "Solidarności" jest mi bliski. Mój dziadek był stoczniowcem. Wiem, jak w tamtych czasach – z jego opowieści – jak to wszystko wyglądało. I uważam, że ktoś, kto ma takie doświadczenie życiowe i ma to zapisane w swoim CV, nie powinien zasiadać na fotelu drugiej osoby w państwie – wyjaśniała.

"Za" Czarzastym zagłosował cały klub Lewicy – 21 posłów.

