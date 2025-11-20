Czarzasty wbija szpilę Hołowni. Wskazał znane nazwisko

Sejm wybrał we wtorek współprzewodniczącego Nowej Lewicy bezwzględną większością głosów. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

– Dziękuję bardzo serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem koalicji – powiedział Czarzasty po głosowaniu.

Czarzasty: Hołownia był świetnym marszałkiem Sejmu

Włodzimierz Czarzasty zapytany w czwartek na antenie TVN24 o to, czym będzie różniła się jego kadencja w fotelu marszałka Sejmu od kadencji Szymona Hołowni, odpowiedział: "Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Sejmie, to mam nadzieję, że niczym".

– Marszałek Hołownia był świetnym marszałkiem Sejmu – zaznaczył współprzewodniczący Lewicy.

– Jedna sprawa to jest zarządzanie Sejmem i branie odpowiedzialności za Sejm – i tutaj absolutnie dobrze pan marszałek Hołownia to robił, albo bardzo dobrze. Dziękuję mu zresztą za to. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie polityczne – no to jesteśmy różni – zaznaczył.

Nowy marszałek: Na pewno nie będę jeździł do pana Bielana

W kontekście kontaktów z innymi ugrupowaniami, Włodzimierz Czarzasty nawiązał do nieformalnego spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS w mieszkaniu Adama Bielana.

– Wszystkie spotkania, które będą się odbywały z różnymi partiami, będą się odbywały w Sejmie – powiedział nowy marszałek Sejmu.

– Na pewno nie będę jeździł do pana Bielana albo gdziekolwiek – dodał.

Czytaj też:

"Przy kompocie będziemy siedzieć?". Jakubiak o decyzji CzarzastegoCzytaj też:

"Szymon, przepraszam". Czarzasty tłumaczy się z głosowania na Hołownię