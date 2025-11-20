"Szymon, przepraszam". Czarzasty tłumaczy się z głosowania na Hołownię

Jak wyjaśnił, stało się tak z powodu pomyłki podczas głosowania. – Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu, jak wybieraliśmy go na wicemarszałka, nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam – powiedział Czarzasty.

Głosowanie na Hołownię

Włodzimierz Czarzasty został wybrany, zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami, na marszałka Sejmu we wtorek, zastępując Hołownię zgodnie z koalicyjną umową rotacyjną.

Wybór Szymona Hołowni na wicemarszałka poparło 261 posłów, przeciw było 14, a 162 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących za znaleźli się posłowie KO (153 głosy, jedna posłanka była przeciw), PSL (31), Polski 2050 (30), Lewicy (20), a także 12 posłów Konfederacji, 5 z koła Razem, 3 z Wolnych Republikanów oraz 2 posłów niezrzeszonych. Z klubu PiS aż 157 posłów wstrzymało się od głosu, 5 zagłosowało za, a 13 było przeciw. Wstrzymało się też 3 posłów Konfederacji Korony Polskiej oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Czarzasty nie będzie reprezentował Sejmu za granicą

Mimo zmiany funkcji, Szymon Hołownia nadal będzie reprezentował Sejm w kontaktach międzynarodowych. Powodem jest lęk Włodzimierza Czarzastego przed lataniem. – Powód jest bardzo prosty: Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu – powiedział jeden z ważnych polityków Lewicy.

Sejmowe statystyki cytowane przez RMF FM potwierdzają, że Czarzasty – jeszcze jako wicemarszałek – nie odbył ani jednego lotu, ani krajowego, ani zagranicznego. Jest jedynym członkiem Prezydium Sejmu bez jakiejkolwiek podróży lotniczej w ostatniej kadencji.

