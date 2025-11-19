Czarzasty nie będzie reprezentował Sejmu za granicą? "Powód jest bardzo prosty"

Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tym stanowisku lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 r. liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Sejm z nowym marszałkiem. Czarzasty za Hołownię

Według ustaleń RMF FM, w sprawach międzynarodowych Sejm nadal będzie reprezentowany przez Szymona Hołownię. – Powód jest bardzo prosty: Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu – powiedział dziennikarzom jeden z ważnych polityków Lewicy.

Potwierdzają to sejmowe statystyki, które publikuje RMF. Wynika z nich, że Czarzasty jest jedynym zasiadającym członkiem prezydium Sejmu, który jeszcze jako wicemarszałek nie odbył ani jednego lotu zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Loty wicemarszałków. Wielichowska z KO rekordzistką w podróżach samolotem

"Rekordzistką jest wicemarszałek Monika Wielichowska z ramienia Koalicji Obywatelskiej, która od momentu objęcia urzędu odbyła 161 lotów krajowych, głównie w rodzinne strony" – czytamy w tekście.

Hołownia ma na swoim koncie najwięcej lotów zagranicznych (14). Jednocześnie nie podróżuje samolotem po Polsce.

Z kolei wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak odbył w tej kadencji Sejmu 16 lotów krajowych i trzy zagraniczne.

Z samolotu rzadko korzysta Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek reprezentujący PSL ma na swoim koncie trzy podróże samolotem za granicę i zero lotów krajowych.

Natomiast Dorota Niedziela, druga wicemarszałek z KO, odbyła 33 loty krajowe i trzy zagraniczne.

