Miliony na samolotowe podróże posłów. Rekord należy do polityka KO

Jak podał "Super Express" w obecnej kadencji Sejmu posłowie "wylatali" 9 mln złotych. Najwięcej, bo aż ponad 120 tys. złotych, kosztowały podatników podróże Roberta Dowhana z Koalicji Obywatelskiej. Według obliczeń, poseł korzystał z darmowych dla niego lotów średnio co 3 dni.

Często z możliwości bezpłatnego podróżowania samolotem korzystali również Jacek Karnowski i Piotr Borys z KO oraz Łukasz Mejza z PiS. Jak podaje dziennik, 24 posłów korzystających z tej formy transportu odbyło ponad sto lotów.

Dla porównania, w całej poprzedniej kadencji Sejmu posłowie "wylatali" 16 mln złotych, a rekordzista podróżował w ten sposób ponad 400 razy. Oprócz wymienionych wyżej posłów, ponad 100 lotów w obecnej kadencji mają także Robert Kropiwnicki, Patryk Jaskulski (KO), Wiesław Krajewski (PiS) oraz Mirosław Suchoń (Polska 2050).

Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 3,2 proc. miesiąc do miesiąca i wyniosło około 1 709,6 mld złotych na koniec lutego 2025 r. – podało Ministerstwo Finansów, prezentując w czwartek (20 marca) szacunkowe dane. "Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2025 r. wyniosło ok. 1 709,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 52,3 mld zł (+3,2 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 1.327,3 mld zł, dług zagraniczny: ok. 382,4 mld zł (tj. 22,4 proc. całego długu SP)" – czytamy w komunikacie.

Resort finansów podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia wyniosło 1 657 285,6 zł, co oznaczało wzrost +1,7 proc.

W styczniu 2025 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4,3 mld zł, co było głównie wynikiem: ujemnego salda emisji długu, różnic kursowych (-4,8 mld zł), a także wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,3 mld zł).

