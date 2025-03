Duda podpisał ustawę azylową. Pyta Tuska ws. imigrantów przerzucanych z Niemiec

Sejm uchwalił w lutym br. ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Za jej przyjęciem głosowało 386 posłów, 38 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową – jednorazowo na nie dłużej niż 60 dni.

"Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony granicy i zapobieżenie destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i innych państwach UE, wynikającej z kreowania sztucznej presji migracyjnej przez państwa trzecie graniczące z Polską lub inne podmioty" – napisano na profilu Kancelarii Sejmu na platformie X.

Duda podpisał ustawę azylową

– Zdecydowałem, że tak zwana ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic – powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie konferencji prasowej.

– Cieszę się, że premier, po tym gdy został znów premierem, zmienił zdanie na temat granicy wschodniej, bo przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował też budowę zapory na tej granicy, dzisiaj jest wielkim jej zwolennikiem. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia – przypomniał.

Niemcy przerzucają do Polski nielegalnych imigrantów. Pismo prezydenta do premiera

Duda poinformował, że skierował pismo do premiera Tuska. – Wystosowałem także pismo dzisiaj do premiera, informując go o tym, że tę ustawę podpisałem i wskazując na działania, które oczekuję, że zostaną podjęte m.in. związane także z ochroną naszej zachodniej granicy, a mianowicie podjęciem realnej kontroli nad tym, ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski, relokowanych tutaj, bo dzieje się to cały czas, bez przerwy takie informacje do nas spływają z zachodniej granicy – tłumaczył.

– Zachęcam premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze jest to, by bronić polskiej granicy i polskich służb, które stoją na jej straży – wezwał szefa rządu prezydent.

– Panie premierze, proszę, żeby pan premier wykazał nieco odwagi w działaniach wobec władz niemieckich, bo to, że Niemcy mają problem, bo popełnili głupotę parę lat temu, to nie znaczy, że mają się z nami tą głupotą dzielić i że my to musimy przyjmować – powiedział prezydent.

Zapora i strefa buforowa

Przypomnijmy, że na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Platforma Obywatelska głosowała przeciwko jest postawieniu.

Zadaniem zapory jest zabezpieczenie granicy przed nielegalnymi cudzoziemcami nasyłanymi przez białoruskie służby. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, rozciągnięta również na odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Od czerwca 2024 r. na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, obejmują obecnie długość granicy na odcinku prawie 79 kilometrów.

