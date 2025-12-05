Wojna w Polsce 2050. Hennig-Kloska: Ryszard nie powinien stawać na czele

W styczniu Polska 2050 ma wybrać nowe władze. Do wyścigu o fotel lidera formacji zgłosiło się już pięcioro kandydatów. Chęć startu w wyborach wewnątrzpartyjnych ogłosili: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, Ryszard Petru oraz Michał Kobosko.

Minister Paulina Hennig-Kloska na antenie Radia ZET odpowiedziała na pytania dotyczące wyboru nowego lidera Polski 2050. Polityk wprost uderza w Petru. – Uważam, że Ryszard nie powinien stawać na czele Polski 2050. Zbyt słabo zna naszą organizację, a jego program jest niedopasowany do wartości i ideałów, które nas połączyły – mówi minister klimatu i środowiska. Posłanka Polski 2050 podkreśla też, iż uważa, że ona sama ma dobre doświadczenie i wizję. – Namawiam do mojej wizji, skorzystania z mojego doświadczenia. Odwiedzam regiony, by o tym rozmawiać – wskazała.

Hennig-Kloska poinformowała też, że w wyborach zagłosuje na siebie. Według niej w partii są osoby, które wciąż namawiają do startu Hołownię.

Kto zostanie liderem Polski 2050? Niespodziewany zwrot

Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, zaś wybory nowego szefa partii odbędą się w styczniu. Głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Obecny przewodniczący partii i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Jak się jednak okazuje, decyzja Hołowni może nie być ostateczna. Onet donosi, że w trakcie spotkania z posłami Polski 2050 były marszałek Sejmu nie wykluczył, że jednak wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Wszystko ma zależeć od wyniku starań o posadę w ONZ. Jeśli Hołownia nie obejmie funkcji UNHCR, wtedy będzie ubiegać się o fotel lidera partii.

