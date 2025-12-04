Wybory parlamentarne w tę niedzielę? Jedna partia wyraźnie traci

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja. Jednocześnie Polacy deklarują wysoką gotowość do udziału w wyborach, choć nastroje społeczne pozostają zmienne.

Wysoka gotowość wyborcza Polaków

Na początku grudnia aż 74 proc. Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. 51 proc. respondentów mówi o zdecydowanej gotowości, 23 proc. zadeklarowało, że raczej poszłoby do urn, 11 proc. na pewno nie zagłosuje, 9 proc. raczej nie wzięłoby udziału w wyborach a 6 proc. nie ma jeszcze zdania.

Największą chęć udziału deklarują osoby powyżej 60. roku życia oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.

PiS z historycznym spadkiem

W grudniowym sondażu pierwsze miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 31,7 proc. badanych. To stabilny wynik, choć nieco niższy w porównaniu z początkiem listopada. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 25,1 proc. poparcia – to najniższy wynik partii w 2025 roku w badaniach Opinia24. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 14,6 proc., notując wzrost o 2 punkty procentowe względem poprzedniego badania i umacniając swoją pozycję jako trzecia siła polityczna.

Poza podium sytuacja prezentuje się następująco: Nowa Lewica – 6,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc., Partia Razem – 4,6 proc., Polska 2050 – 2,8 proc., PSL – 1,2 proc. z kolei 6,2 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddaliby głos.

Jak wyniki Opinia24 wypadają na tle sondażu OGB?

Na tle wcześniejszego, listopadowego sondażu OGB, w którym Koalicja Obywatelska uzyskała 38,01 proc., PiS 27,97 proc., a Konfederacja 13,97 proc., grudniowe dane Opinia24 prezentują niższe poparcie dla dwóch największych partii, ale zarazem potwierdzają ten sam układ sił: wyraźne prowadzenie KO, słabnący PiS oraz stabilną pozycję Konfederacji.

Co istotne, w badaniu OGB obserwowano wyraźny wzrost pozytywnych ocen rządu Donalda Tuska, co może częściowo tłumaczyć przewagę KO w tamtym sondażu. Jednocześnie najnowsze wyniki Opinia24 wskazują, że mimo poprawy ocen rządu, poparcie dla głównych partii zaczyna się stabilizować na niższych poziomach.

