Rozliczenia w PZU. Spółka szykuje roszczenia wobec byłej prezes

Na dzień przed firmowym spotkaniem wigilijnym zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, którego program został rozszerzony o punkt dotyczący możliwości dochodzenia roszczeń wobec byłej prezes spółki, Beaty Kozłowskiej-Chyły. Decyzję o uzupełnieniu porządku obrad podjął minister aktywów państwowych, sprawujący nadzór właścicielski nad ubezpieczycielem.

Roszczenia o naprawienie szkody

W projektowanej uchwale NWZ przewidziano upoważnienie dla zarządu PZU do podjęcia kroków prawnych w celu dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej spółce w okresie, gdy kierowała nią Beata Kozłowska-Chyła. Jak czytamy w uzasadnieniu, ogólny charakter uchwały ma umożliwić dochodzenie wszelkich szkód powstałych przy sprawowaniu zarządu przez byłą prezes.

Uzasadnienie odwołuje się do wyników postępowań wewnętrznych oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, złożonych wcześniej przez PZU. Wskazano, że sprawa dotyczy naruszenia interesów spółki w obszarze zatrudniania i nadzoru nad doradcami prezesa zarządu.

Nadużycia przy zatrudnianiu doradców

Nieprawidłowości związane z umowami doradczymi były jednym z głównych wątków raportu sporządzonego za czasów wcześniejszych władz PZU. Według ustaleń przedstawionych przez byłego prezesa Artura Olecha, w Grupie PZU funkcjonował szeroki system umów z osobami pobierającymi wynagrodzenia bez realnego świadczenia pracy. Na różnych poziomach organizacji miało to dotyczyć nawet około 100 osób. Łączna wartość nieprawidłowości wskazanych w raporcie przekracza 700 mln zł, choć kwota obejmuje różne działania i decyzje podejmowane w PZU w czasie rządów poprzedniej ekipy, nie tylko umowy doradcze.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiadał wcześniej przyspieszenie procesów rozliczeniowych dotyczących spółek Skarbu Państwa. Tempo tych działań było jedną z przyczyn zmian personalnych w PZU, w tym odwołania Andrzeja Klesyka ze stanowiska prezesa i powołania Bogdana Benczaka.

