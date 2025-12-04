– Rosja zakończy wojnę, gdy zrealizuje swoje cele – stwierdził przywódca w rozmowie z telewizją India Today.

Putin nawiązał do działań podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na rzecz porozumienia pokojowego. – To złożone zadanie i trudna misja, którą prezydent Trump sam sobie wyznaczył. Osiągnięcie konsensusu między stronami konfliktu nie jest łatwe, ale wierzę, że prezydent Trump szczerze się o to stara – powiedział prezydent Rosji. – Uważam, że powinniśmy zaangażować się w te wysiłki, a nie je utrudniać – dodał.

Putin: Rosja została zmuszona do interwencji

Putin uparcie prezentował narrację, według której to nie Moskwa jest odpowiedzialna za rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Jak twierdził, Rosja została "zmuszona" do interwencji z powodu działań "ukraińskich nacjonalistów z inspiracji Zachodu".

Rosyjski przywódca powiedział, że "specjalna operacja wojskowa nie jest początkiem wojny, ale raczej próbą zakończenia wojny, którą Zachód rozpalił, wykorzystując ukraińskich nacjonalistów". Putin zaznaczył, że konflikt dobiegnie końca dopiero wówczas, gdy Moskwa zrealizuje swoje cele.

W rozmowie z India Today pojawił się również wątek NATO-wskich aspiracji Ukrainy. Prezydent Rosji stwierdził, że starania Kijowa o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim są uznawane przez Kreml jako bezpośrednie zagrożenie.

– Każdy kraj, w tym Ukraina, ma prawo wybrać środki własnej obrony i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Czy odmawiamy tego Ukrainie? Nie. Ale nie można tego akceptować, jeśli odbywa się to kosztem Rosji – stwierdził Putin.

Co zawiera plan pokojowy? Prezydent Rosji zabrał głos

Putin powiedział z kolei w wywiadzie dla dziennika "The Times od India", że propozycje dotyczące rozwiązania konfliktu na Ukrainie, przedstawione przez amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, opierają się na porozumieniach osiągniętych podczas szczytu Rosja-USA na Alasce.

Witkoff i Kushner rozmawiali z Rosjanami we wtorek (2 grudnia) na Kremlu. Negocjacje trwały blisko pięć godzin, ale nie przyniosły przełomu. Plan, o którym dyskutowano, zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem, zamknięcie Ukrainie drzwi do NATO oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy.

Jak zaznaczył Władimir Putin, choć 28-punktowy plan jest nadal aktualny i omawiany, Waszyngton zaproponował podzielenie go na cztery oddzielne pakiety. – Po prostu podzielili te 28 lub 27 punktów na cztery pakiety. I zaproponowali omówienie tych czterech pakietów z nami. Ale w rzeczywistości są to te same punkty – powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez agencję TASS.

