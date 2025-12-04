"Musimy chronić Wołodymyra". Wyciekł zapis poufnej rozmowy

Europejscy przywódcy, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz, wyrazili swoje obawy dotyczące postawy Stanów Zjednoczonych w kontekście negocjacji między Rosją a Ukrainą – informuje "Der Spiegel", który donosi, że dotarł do anglojęzycznego zapisu poufnej rozmowy, która odbyła się w poniedziałek. – Istnieje możliwość, że USA zdradzą Ukrainę w kwestii terytorium, nie mając jasności co do gwarancji bezpieczeństwa – miał powiedzieć prezydent Macron. Francuski przywódca miał dodać, że Zełenski "znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie".

Z kolei kanclerz Friedrich Merz miał stwierdzić, że ukraiński przywódca musi "zachować wyjątkową ostrożność w nadchodzących dniach". – Oni grają w gry, zarówno z wami, jak i z nami – miał powiedzieć szef niemieckiego rządu. "Spiegel" zauważa, że wypowiedź ta odnosi się prawdopodobnie do duetu negocjatorów – Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy we wtorek w Moskwie rozmawiali z Władimirem Putinem.

"Troska" o prezydenta Ukrainy

Podczas telekonferencji obecni byli również inni europejscy przywódcy – prezydent Finlandii Alexander Stubb sekretarz generalny NATO Mark Rutte, szef polskiego rządu Donald Tusk premier Włoch Giorgia Meloni, premier Danii Mette Frederiksen, premier Norwegii Jonas Gahr Støre, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Fiński prezydent miał ostrzegać Wołodymyra Zełenskiego i pozostałych uczestników spotkania przed amerykańską delegacją, która negocjuje w imieniu Trumpa pokój. – Nie możemy zostawić Ukrainy i Wołodymyra samych z tymi ludźmi – powiedział Stubb. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł "Der Spiegel", Rutte stwirdził: – Zgadzam się z Alexandrem. Musimy chronić Wołodymyra.

"Te i inne wypowiedzi, przytoczone w transkrypcji rozmowy, ilustrują głęboką nieufność Europejczyków do dwóch powierników Trumpa. Choć Europejczycy publicznie chwalą nową inicjatywę Waszyngtonu, dokument ujawnia, że uczestnicy rozmowy również nie ufają dwóm amerykańskim wysłannikom" – podkreśla niemiecki tygodnik.

Gazeta poprosiła o komentarz uczestników rozmowy. W większości odmówiono komentarza, a Pałac Elizejski z kolei zaprzeczył prawdziwości słów Macrona. "Prezydent nie wyraził się w ten sposób" – przekazano.

