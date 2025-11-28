Tusk zadowolony. "Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem"

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły w stosunku rok do roku o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc. – podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. w zestawieniu rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Tusk: Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak za PiS

Niższa inflacja nie oznacza oczywiście niższych cen, a jednocześnie od 1 stycznia podniesione zostaną kolejne podatki, w tym składka na ZUS.

Zadowolenia z nowego odczytu tempa wzrostu cen nie kryje premier Donald Tusk. "Wiem, że to już nudne, ale w listopadzie inflacja znowu niższa od prognoz: 2,4 procenta! Świąteczne zakupy nie będą już cenowym horrorem, jak było za rządów PiS" – napisał polityk.

Niska inflacja. Możliwe kolejne cięcie stóp procentowych

Polityk nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli, bowiem ceny w sklepach nie są niższe, niż były za rządów PiS. Mocno zmniejszyło się jedynie tempo ich wzrostu.

Natomiast odczyt inflacji na tak niskim poziomie może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnego cięcia stóp procentowych, co przełożyłoby się na niższe raty dla części kredytobiorców. Byłoby to już szóste cięcie w tym roku.

Z drugiej strony – zwraca uwagę Polska Agencja Prasowa – nie ma pewności co przyniesie rok 2026. W perspektywie są bowiem możliwe wahania cen prądu, po tym jak wygasną zamrożone stawki za energię. To może skłaniać Radę do bardziej ostrożnego działania.

Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki ocenia, że łagodzenie polityki pieniężnej, obok konsumpcji i napływu środków unijnych, będzie wspierać wzrost gospodarczy Polski w 2026 r. Jego zdaniem stopy procentowe NBP spadną do 3,5 proc. w przyszłym roku.

