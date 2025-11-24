Kolejna obniżka stóp procentowych? To może przesądzić

Według analityków Banku Pekao oznacza to, że znaleźliśmy się już na terytorium neutralnego dla inflacji wzrostu płac (5-6 proc. w skali roku). To z kolei otwiera drogę do kolejnych cięć stóp procentowych i zdaniem analityków najbliższa obniżka RPP nastąpi już w grudniu.

"Źródłem zaskoczenia był przede wszystkim sektor publiczny. W górnictwie płace były o 1,6 proc. niższe niż w październiku 2024 – to drugi z rzędu ujemny odczyt wzrost płac w tej przeżywającej trudności branży. W energetyce wzrost płac był zaś symboliczny i wyniósł 1,3 proc. r/r. Spośród branż bardziej urynkowionych niespodziankę odnotowano w transporcie i magazynowaniu: 2,4 proc. r/r. W pozostałych sektorach dynamika płac oscyluje między 7 a 9 proc. r/r i nie wykazuje odznak silnego hamowania" – napisali analitycy w komentarzu do danych GUS.

Płace hamują szybciej od inflacji

Płace hamują obecnie szybciej od inflacji, a ich realna dynamika spowolniła do 3,8 proc. r/r, czyli jest już zbliżona do realnego wzrostu PKB (3,7 proc. za III kw. 2025), a więc i w przybliżeniu wzrostu produktywności pracy. Oznacza to, że wzrost płac nie generuje już właściwie presji inflacyjnej.

"Należy się więc spodziewać wyhamowania wzrostu cen usług w naszym kraju – ostatniego powidoku górki inflacyjnej z 2023 r. Otwiera to drogę do dalszej normalizacji polityki pieniężnej. Spodziewamy się, że w grudniu RPP po raz czwarty z rzędu obniży stopy procentowe" – czytamy dalej.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to w październiku ubyło kolejne 5 tys. etatów w sektorze przedsiębiorstw. Analitycy zwracają uwagę, że rok 2025 wygląda pod tym względem podobnie jak poprzedni, co nie jest dobrą wiadomością. Ogólnej poprawie koniunktury w Polsce nie towarzyszy mocny rynek pracy. Bezrobocie wprawdzie nie rośnie (pomijając efekty zmian regulacyjnych), ale znajdujemy się w kruchej równowadze, a powolnym na razie spadkom zatrudnienia w części branż (górnictwo, przetwórstwo przemysłowe) nie towarzyszy kreacja miejsc pracy w innych sektorach, ocenia Pekao.

Czytaj też:

Ważne wieści dla kredytobiorców. Jest głos z RPPCzytaj też:

Drożyzna w Polsce szaleje. "Pękła psychologiczna granica"