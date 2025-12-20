Jak pisze Hanna Notte, dyrektor Euroazjatyckiego Programu Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej w Centrum Studiów nad Nierozprzestrzenianiem Broni Jądrowej im. Jamesa Martina, w swoim artykule dla "Financial Times", niezależnie od wyniku wojny na Ukrainie, w nadchodzących latach Europa najprawdopodobniej będzie musiała stawić czoła Rosji.

Notte wskazuje, że Kreml nigdy nie zrezygnował z przedstawionych krótko przed inwazją na Ukrainę strategicznych celów: odsunięcia NATO od granic Rosji i gruntownej przebudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa.

Apatia Europy

Ekspertka pisze, że w obliczu rosyjskich prowokacji o działań hybrydowych Europa pozostaje apatyczna. Notte przypomniała o ciągłych debatach i opóźnieniach w decyzjach dotyczących zwiększenia wydatków na obronność wśród krajów europejskich w ciągu ostatnich trzech i pół roku. Jej zdaniem Europa musi zostać zmuszona do działania, w przeciwnym razie nie będzie gotowa na ewentualne zagrożenie ze strony Rosji.

Z drugiej strony, zdaniem Notte, zbyt wiele środowisk w Europie snuje katastroficzne wizje nieuniknionego rosyjskiego ataku. Po tym, jak wiele państw na Starym Kontynencie błędnie uznało, że Rosja nie dokona inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, niektórzy Europejczycy zdają się teraz posuwać za daleko, przekonując siebie i innych, że atak na Europę jest pewny.

Potrzeba gotowości

Ekspertka wskazuje, że europejska elita polityczna powinna przeprowadzić trzeźwą analizą sytuacji. Rosja, choć wrogo nastawiona, najprawdopodobniej nie odważy się na frontalną konfrontację z NATO. Z tego powodu trwające obecnie działania hybrydowe przeciwko Polsce i innym państwom Europy można uznać za w pełni zgodną z celami Moskwy.

Notte dodała ponadto, że głośne deklaracje o nieuchronności wojny z Rosją mogą prowadzić do eskalacji. Podkreśliła, że elity rosyjskie już uciekają się do retoryki lustrzanej, twierdząc, że to Europa, dozbrajając się, przygotowuje się do wojny z Rosją.

Bez wątpienia jednak, konfrontacja z Rosją pozostanie integralną częścią europejskiego bezpieczeństwa jeszcze przez długi czas.

Czytaj też:

Orbán o pożyczce dla Ukrainy: Brukselska logika wojenna nabiera tempaCzytaj też:

"Merz przegrał w Brukseli". Niemieckie media bezlitosne dla kanclerza