Kolejne obniżki stóp? Te dane mówią wszystko

"W listopadzie słabe dane z przemysłu, po paru miesiącach niemrawego odbicia. Produkcja spadła 1,1 proc. r/r vs oczekiwane około 2,9 i +3,2 w październiku. Spadki rozsianie między działy eksportowe oraz krajowe. Kontynuujemy nietypowy cykl PKB w Polsce, z niskim udziałem przemysłu i słabym rynkiem pracy. Wzrost gospodarki ciągną m.in. [...] usługi o niskiej pracochłonności. To nie jest gospodarka, która generuje presję inflacyjną. Wymaga wsparcia dalszymi obniżkami stóp" – napisali ekonomiści banku w komentarzu do danych GUS.

Wzrost dynamiki płac w listopadzie (do 7,1 proc. r/r z 6,6 proc. r/r w październiku) zawdzięczamy m.in. nagrodom w górnictwie, co pozwoliło na wzrost płac w tym sektorze w listopadzie o 3,4 proc. r/r, po spadku o 1,6 proc. r/r w październiku. Dodatkowo dwucyfrowy wzrost płac w transporcie i magazynowaniu (11,1 proc. r/r) po słabym październiku (2,4 proc. r/r). Stopniowo ustępuje presja płacowa w usługach, co powinno sprzyjać dalszej dezinflacji cen usług, podali także.

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Zalecana ostrożność

"Wreszcie nieco lepsze dane o zatrudnieniu, które w porównaniu do października wzrosło o 9 tys., mocniej niż sezonowo ostatnie 2 lata. Roczny spadek wciąż -0,8 proc. r/r. Jednak powrót spadków produkcji sugeruje ostrożność w ocenie sytuacji na rynku pracy. Podobne wnioski nasuwa utrzymujący się spadek ofert pracy w zaawansowanej fazie cyklu gospodarczego" – czytamy dalej.

Ekonomiści ING BSK zwrócili też uwagę na rozczarowanie w budownictwie, ale zaskakujące odbicie w budowie budynków i załamanie w robotach infrastrukturalnych.

"Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie zaledwie o 0,1 proc. r/r, poniżej 2,4 proc. w naszej prognozie (przy konsensusie 2,5 proc.) oraz po wzroście o 4,1 proc. w październiku. Dane potwierdzają stabilizację w tym sektorze, choć struktura produkcji zaskoczyła pozytywnie – solidnym przyśpieszeniem w budowie budynków i robotach specjalistycznych, lecz negatywnie – załamaniem w obszarze związanym z infrastrukturą. To jednak dobry punkt wyjścia do ożywienia w przyszłym roku" – zakończyli.

Czytaj też:

Coraz mniej pracy w Polsce. Najnowsze dane GUS wskazują na niepokojący trendCzytaj też:

Polacy wycofują gotówkę z banków. Setki miliardów poza systemem