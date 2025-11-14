Ważne wieści dla kredytobiorców. Jest głos z RPP

"Mocno zwalniająca inflacja w październiku to kolejna z rzędu pozytywnie zaskakująca informacja, ale nie wykluczam, że w listopadzie będzie jeszcze niższa. Jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to informacja o wzroście na poziomie 3,7 proc. wskazuje na to, że gospodarka zaczyna nam dosyć dynamicznie się ożywiać. Czekaliśmy na to ożywienie dobrych kilka kwartałów" – powiedział Kotecki w rozmowie z ISBnews.TV.

Jak zaznaczył, wysoki wzrost gospodarczy był widoczny od dłuższego czasu, ale przy poziomie ok. 3 proc. - biorąc pod uwagę napływ środków z KPO czy wysoki popyt publiczny – czuć było niedosyt.

"Teraz mamy komplet, czyli bardzo dobry, 3,7-proc. wzrost, szczególnie w relacji do innych krajów, i niską inflację, która za chwilę się okaże jeszcze niższa. Więc parametry wydają się prawie idealne" – dodał.

Prognozy dla Polski

Według Koteckiego średnioroczny wzrost gospodarczy w tym roku będzie na poziomie 3,5 proc. i ta prognoza w tej chwili nie jest zagrożona. Dodatkowo wygląda na to, że na koniec roku utrzymamy inflację poniżej 3 proc., a prawdopodobnie będzie blisko celu, czyli 2,5 proc.

"W związku z tym zaczęliśmy już luzowanie polityki pieniężnej i nie widzimy istotnych zagrożeń dla inflacji w przyszłym roku. Możemy stopy procentowe obniżać, a tym samym pobudzać gospodarkę, bo bezpośrednim efektem obniżania jest po prostu tańszy kredyt. Co więcej, wydaje nam się, że ta kumulacja środków unijnych, na którą tak mocno liczyliśmy w pierwszej połowie tego roku, przesuwa nam się na przyszły rok i będzie on bardzo dobry pod względem wzrostu gospodarczego. Myślę, że możemy zobaczyć nawet w kilku kwartałach wzrost gospodarczy powyżej 4 proc., być może średniorocznie to będzie około 4 proc." - wskazał członek RPP.

W jego ocenie nie widać także zagrożeń dla inflacji, więc pozostanie pod kontrolą. Być może RPP widząc, że ryzyk dla inflacji nie ma, będzie kontynuowała luzowanie polityki pieniężnej.

"Rada w tym roku obniżyła już stopy procentowe o 150 punktów bazowych i to jest już bardzo dużo, więcej niż wszyscy oczekiwali na początku roku. Ale wydaje się, że przestrzeń nie jest już zamknięta. Wydaje mi się, że jest jeszcze miejsce na 25, może 50 punktów bazowych dalszych obniżek" – zaznaczył Kotecki.

Grudzień czy styczeń?

W jego ocenie kwestią otwartą pozostaje, kiedy to nastąpi: czy będzie to grudzień, czy raczej styczeń, luty, a może marzec przyszłego roku. Jednak, jego zdaniem, nie później niż do marca osiągniemy poziom, który utrzymamy na dłuższy czas – czyli 3,75 albo 4 proc.

"Nie oczekuję raczej, że zejdziemy ze stopami poniżej tego poziomu, ale będzie to zależało od danych. Jeżeli rzeczywiście potwierdzą się prognozy i inflacja zejdzie do celu, to nie ma przeciwwskazań, żeby nawet w grudniu przynajmniej podyskutować o obniżkach stóp procentowych i być może Rada uzna, że na gwiazdkę Polakom zrobi prezent w postaci niższych kosztów oprocentowania" – zakończył Kotecki.

W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., w związku z czym stopa referencyjna wynosi 4,25 proc.

