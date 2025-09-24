PZU ma nowego prezesa zarządu. Zastąpi Andrzeja Klesyka

Decyzja zapadła w środę wieczorem i ma wejść w życie 25 września 2025 r. Jednakowoż do objęcia pełnej funkcji potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu Benczak będzie pełnił obowiązki prezesa.

Zmiany na szczycie spółki skarbu państwa

Nowy prezes zastępuje Andrzeja Klesyka, odwołanego w sierpniu. Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało tamtą decyzję koniecznością lepszego dostosowania polityki zarządczej do celów właścicielskich i skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju. Po dymisji Klesyka obowiązki prezesa przejął tymczasowo Tomasz Tarkowski. Wybór Benczaka kończy kilkutygodniowy konkurs, w którym – jak nieoficjalnie wiadomo – brali udział również m.in. Maciej Szwarc, Katarzyna Majewska, Sławomir Bilik i Andrzej Jarczyk.

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Karierę zawodową rozwijał zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich. W przeszłości kierował spółkami PZU na Litwie i Łotwie, pracował też w ERGO Insurance SE. Był członkiem zarządów i rad nadzorczych w wielu podmiotach ubezpieczeniowych, m.in. PZU Zdrowie czy Lietuvos Draudimas.

Ambitne plany na przyszłość

Na początku czerwca 2025 roku poinformowano o podpisaniu memorandum ws. wielkiej fuzji PZU i Banku Pekao, która może doprowadzić do powstania jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planują połączenie. Spółki zamierzają stworzyć nową grupę bankowo-ubezpieczeniową. Jako termin zrealizowania potencjalnej transakcji wskazano 30 czerwca 2026 roku.

"Zgodnie z memorandum o współpracy, intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji, tj. połączenie banku oraz PZU, po wyodrębnieniu z PZU działalności operacyjnej, do dnia 30 czerwca 2026 r., przy czym podpisanie memorandum o współpracy jest elementem początkowego etapu prac nad przygotowaniem potencjalnej transakcji, a jej przeprowadzenie jest uzależnione od szeregu czynników, w tym uzgodnienia i zawarcia stosownej dokumentacji transakcyjnej, wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, uzyskania szeregu zgód regulacyjnych oraz udzielenia stosownych zgód korporacyjnych, w tym na poziomie walnych zgromadzeń PZU i banku" – można było przeczytać w komunikacie.

