Duże zmiany w PZU. Prezes odwołany

Jednocześnie rada powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Tarkowskiemu czasowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu PZU do czasu powołania nowego prezesa.

Tomasz Tarkowski jest członkiem zarządu PZU od 4 listopada 2024 r., a od 14 listopada 2024 r. również członkiem zarządu PZU Życie. W okresie od 31 stycznia do 16 czerwca 2025 r. czasowo wykonywał obowiązki prezesa zarządu PZU Życie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Fuzja PZU i Banku Pekao? Podpisano memorandum

Na początku czerwca poinformowano o podpisaniu memorandum ws. wielkiej fuzji PZU i Banku Pekao, która może doprowadzić do powstania jednej z największych instytucji finansowych w Europie.

Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planują połączenie. Spółki zamierzają stworzyć nową grupę bankowo-ubezpieczeniową. Jako termin zrealizowania potencjalnej transakcji wskazano 30 czerwca 2026 roku.

Powstała po połączeniu obu spółek grupa bankowo-ubezpieczeniowa będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie.

Ambitne plany PZU i Pekao

"Zgodnie z memorandum o współpracy, intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji, tj. połączenie banku oraz PZU, po wyodrębnieniu z PZU działalności operacyjnej, do dnia 30 czerwca 2026 r., przy czym podpisanie memorandum o współpracy jest elementem początkowego etapu prac nad przygotowaniem potencjalnej transakcji, a jej przeprowadzenie jest uzależnione od szeregu czynników, w tym uzgodnienia i zawarcia stosownej dokumentacji transakcyjnej, wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, uzyskania szeregu zgód regulacyjnych oraz udzielenia stosownych zgód korporacyjnych, w tym na poziomie walnych zgromadzeń PZU i banku" – czytamy w komunikacie.

Strony oczekują, że rezultatem ewentualnej realizacji potencjalnej transakcji będzie: docelowe uproszczenie struktury właścicielskiej grupy, jak również uproszczenie jej ładu korporacyjnego; zwiększenie efektywności modelu bancassurance; docelowa reorganizacja grupy z pozostawieniem jednego podmiotu notowanego na giełdzie (tj. banku, po włączeniu do niego przez połączenie, PZU będącego spółką holdingową); osiągnięcie synergii przychodowych; stworzenie grupy finansowej o silnie zdywersyfikowanej strukturze przychodów oraz dużym i stabilnym potencjale dywidendowym; możliwość zastosowania regulacji w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (tzw. Rozporządzenie CRR), na poziomie grupy (wygenerowanie znacznej nadwyżki kapitałowej), jak i optymalizacja wymogów wypłacalności zmodyfikowanych przepisami nowelizacji dyrektywy Solvency II).

Czytaj też:

Państwowe spółki z ogromną stratą. Rozczarowały zwłaszcza dwie z nichCzytaj też:

Zawiadomienie ws. fundacji o. Rydzyka. W tle miliony złotych