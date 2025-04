Zawiadomienie ws. fundacji o. Rydzyka. W tle miliony złotych

Jak ustaliło radio RMF FM, obecne władze PZU wskazują, że doszło do oszustwa na szkodę zagranicznych podmiotów, które współpracują z ubezpieczycielem. Sprawa dotyczy wypłaty – nienależnego zdaniem zawiadamiających – odszkodowania dla fundacji powiązanej z toruńskim redemptorystą w związku z projektem Geotermii Toruńskiej w wysokości 10 mln zł.

Co PZU zarzuca Lex Veritatis?

Obecne kierownictwo PZU wskazuje, że odszkodowanie nie powinno być wypłacone ze względu na przedawnienie roszczenia, a pracownicy ubezpieczyciela dążyli do znalezienia "jakichkolwiek możliwości wypłacenia zakonnikowi tych pieniędzy". Według ustaleń RMF FM, pracownicy jako "niekorzystne decyzje" uznawali te, które uniemożliwiają wypłatę fundacji Lux Veritatis odszkodowań.

Fundacja Lex Veritatis złożyła wniosek ws. odwiertu TG-2, nad którym rozpoczęto prace w 2009 roku. Odwiert geotermalny, który wykonywała państwowa spółka PNiG Jasło, został przekazany zamawiającemu w 2014 roku, ale fundacja podważyła jakość wykonania i zgłosiła roszczenie odszkodowawcze w 2020 roku domagając się 75 mln zł.

W toku procedowania wniosku ubezpieczony zweryfikował szkodę i obliczył ją jednak na kwotę ponad 22 i pół miliona. Sprawie jednak od początku towarzyszyły wątpliwości co do tego, roszczenie się nie przedawniło.

Brak ekspertyzy biegłego

Jak podaje RMF FM, PZU pod nadzorem członka zarządu Ernesta Bejdy powołał biegłego, który miał przygotować opinię w tej sprawie. W projekcie ekspertyzy padła teza, że nie ma podstaw do wypłaty pieniędzy z powodu przedawnienia roszczeń.

Zorganizowano jednak spotkanie on-line z udziałem Bejdy i – jak twierdzi ekspert – padła sugestia, by w opinii znalazły się choćby wątpliwości co do kwestii dotyczącej blokowania wypłaty.

Ostatecznie profesor nie zgodził się na takie rozwiązanie. Z tego powodu ekspertyza nie znalazła się w aktach.

