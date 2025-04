Cyryl przewodniczył liturgii świątecznej w obecności Putina. "Zwycięstwo dzieli"

Towarzyszyli mu czterej moskiewscy biskupi pomocniczy i liczni księża stołecznej eparchii (diecezji). Na uroczystości przybyli m.in. prezydent Rosji Władimir Putin i mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Nabożeństwo, zwane "połunoszcznicą", poprzedziła procesja wokół cerkwi, po czym rozpoczęły się obrzędy w środku świątyni, których najważniejszą częścią była Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (Chryzostoma). Wraz z głównym celebransem sprawowali ją jego wikariusze (biskupi pomocniczy): metropolici – woskriesieński Grzegorz i zwienigorodzki Arseniusz oraz biskupi – istriński Serafin (który doktorat z teologii uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie) i ramieński Aleksy, osobisty sekretarz patriarchy ks. protojerej Michaił Riazancew i wielu księży z różnych parafii stołecznych.

Przez cały czas liturgii w największej cerkwi moskiewskiej płonął tzw. święty ogień z Bazyliki Zmartwychwstania (Grobu) Pańskiego w Jerozolimie, skąd przywiozła go specjalnym samolotem delegacja z przewodniczącym Rady Opiekuńczej Fundacji św. Andrzeja Pierwszego Powołanego Władimirem Jakuninem na czele. Przed rozpoczęciem procesji przekazał on „święty ogień” zwierzchnikowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), który podziękował szefowi delegacji za ten dar i za wspieranie posługi Kościoła.

Podczas liturgii ks. protojerej Riazancew odczytał Paschalne Przesłanie Cyryla. Przytoczył w nim m.in. słowa serbskiego biskupa św. Mikołaja, iż „zwycięstwo Chrystusowe [nad śmiercią] jest jedynym, z którego mogą się cieszyć wszystkie istoty ludzkie, od pierwszej stworzonej do ostatniej, [gdyż] każde inne zwycięstwo dzieliło i dzieli ludzi, ale tylko to Chrystusowe jak słońce rzuca jasne promienie na wszystkich, stojących pod nim”. Pascha Chrystusowa oznacza „przejście z ziemskiej kruchości do wiecznego życia z Bogiem, do jedności z naszym Stwórcą i Odkupicielem, dlatego (…) będziemy nieustannie i niestrudzenie wielbić Pana dziełami miłości i miłosierdzia, okazując się Jego wiernymi uczniami” – stwierdził zwierzchnik RKP w swym przesłaniu.

Patriarcha Cyryl: Idźmy do Królestwa Niebieskiego

Po zakończeniu świętych obrzędów Cyryl wygłosił krótkie kazanie-pozdrowienia, w którym m.in. podkreślił siłę wielkanocnego święta i tradycji i wezwał do nieczynienia zła innym ludziom i wypełniania przykazań Bożych. Zaznaczył, że gdyby ludzi byli wierni słowom Boga, aby nie robić innym tego, co nam samym niemiłe, życie rodzinne, społeczne i międzypaństwowe byłoby zupełnie inne, a ludzie żyliby w innej cywilizacji, dążącej nie tylko do rozkwitu materialnego, ale także do wzrostu duchowego. „Daj Boże, abyśmy dzięki łasce Bożej osiągnęli taki stan, który prowadzi człowieka do Królestwa Niebieskiego i abyśmy zgodnie ze stanem ducha pełnili nasze ziemskie zadania” – życzył kaznodzieja.

W liturgii, oprócz prezydenta Putina i mera Sobianina, uczestniczyli też liczni politycy, działacze społeczni i przedstawiciele innych religii i wyznań, w tym nuncjusz apostolski w Rosji abp Giovanni D’Aniello i metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paweł (Paolo) Pezzi.

