Pożar trzcinowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym. Trwa akcja gaśnicza

"W wielkanocne popołudnie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w powiecie monieckim i augustowskim doszło do pożaru trzcinowiska. Określony przez ratowników front pożaru ma długość około 300 metrów" – poinformował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Przekazał, że "na miejsce zadysponowano 23 samochody KGPSP i 80 strażaków". "Ze względu na bardzo trudny teren do akcji włączono również quady oraz specjalistyczny pojazdy typu Sherp. Lasy Państwowe uruchamiają dromadera oraz śmigłowiec ratowniczy. Walka z żywiołem trwa" – dodał rzecznik.

Trudna sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym

Kilka dni temu pożar wybuchł w kilku oddalonych od siebie miejscach na terenie Parku. Pożar wybuchł na trudno dostępnym i podmokłym terenie. Dojazd ciężkim sprzętem był praktycznie niemożliwy i strażacy byli zmuszeni iść pieszo z tłumicami ręcznymi. Do pomocy skierowane zostały też quady i pick-upy.

Do akcji użyto wtedy łącznie ok. 20 zastępów straży. Pożar został ugaszony późnym wieczorem. – Wstępnie oszacowano, że ogniem objęty jest teren o powierzchni 8 hektarów. Jest ciemno i trudno określić dokładnie obszar, który uległ spaleniu. To będzie wiadomo dopiero rano. Na miejscu są pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego i policja – relacjonował w rozmowie z Wirtualną Polską st. bryg. Dariusz Łukaszewicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sokółce. Świadkowie mieli widzieć mężczyznę, który podkładał ogień na terenie parku narodowego.

Z kolei pod koniec marca ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, podczas którego spaliło się ok. 90 ha Parku. "W działaniach wykorzystano specjalistyczne pojazdy terenowe Sherp i drony do precyzyjnej lokalizacji ognia. Z powietrza akcję wspierały samolot gaśniczy i helikopter gaśniczy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku" – czytamy na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

