O. Tadeusz Rydzyk: Panie Tusk, pan mnie obraża! Mam prawo do dobrego imienia

W czwartek 5 grudnia na antenie Radia Maryja odbyło się specjalne wydanie "Rozmów Niedokończonych", w których poruszono kwestię działań CBA w siedzibach Fundacji Lux Veritatis. W pewnym momencie na antenę zadzwonił o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

"Panie Tusk! Pan mnie obraża"

– Panie Tusk, Pan mnie obraża! Ja mam prawo do dobrego imienia! Myślałem, że premier dba o całą ojczyznę, o wszystkich Polaków i nie dyskryminuje nikogo, a to ma charakter jakiejś dziwnej zemsty. To jest chore, takie napuszczanie – komentował dyrektor Radia Maryja.

Zdaniem prezesa Fundacji Lux Veritatis działanie CBA jest celowe, ponieważ uderza ono w fundację z powodu projektów, które prowadzi. Chodzi m.in. Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu, które – jak wskazuje o. Rydzyk – propaguje chrześcijańskie dziedzictwo Polski i ukazuje prawdziwą historię naszego kraju. Redeptorysta określił działanie służb jako "politykę dyskryminacji środowiska Radia Maryja".

O. Rydzyk: Zła to gra

– Jakie interesy ja robię? Czy posługa kapłańska, posługa Polaka, posługa nauczyciela (bo także jestem nauczycielem), posługa ewangelizacyjna, to są interesy? Pan sugeruje, że tu są jakieś brudne interesy! Głodnemu chleb na myśli – mogę powiedzieć. Jakim prawem Pan tak mówi na cały świat? Jakim prawem? Kim Pan ogóle jest? Jakie interesy? Co ukradłem? My nie dostajemy żadnej pensji. Pracujemy „na cały zegar”, siedem dni w tygodniu jako ojcowie redemptoryści, tworząc to radio – zwrócił się do polskiego premiera o. Tadeusz Rydzyk.

– Dla kogo pracujemy? Po to, żeby naród polski był gorszy czy lepszy? Czyż nie rozwijamy kultury naszego narodu? Służymy i wspierają nas ludzie. Nie wy dajecie nam pieniądze z państwa (…). Nie jesteście właścicielami tych środków. (…) Żyjemy, istniejemy i działamy dzięki wsparciu prostych ludzi, uczciwych, szlachetnych Polaków –tłumaczyłdyrektor toruńskich mediów. – Zła to gra, budzić nienawiść. Pan dziś też budzi nienawiść, sugerując jakieś „interesy Tadeusza Rydzyka – komentował dalej.

