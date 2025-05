Państwowe spółki z ogromną stratą. Rozczarowały zwłaszcza dwie z nich

Jak podaje serwis Business Insider Polska, największą stratę poniosła grupa PGE (-5,9 mld zł), grupa Enea (-1,9 mld zł) oraz grupa PKP Cargo (-1,6 mld zł). Jednak największym rozczarowaniem są wyniki PKN Orlen. Państwowy gigant paliwowy zanotował stratę netto w wysokości prawie 1,6 mld zł., choć eksperci przewidywali zysk na poziomie 5,2 mld zł. Prezes koncernu Ireneusz Fąfara twierdzi, że jest to spowodowane kwotą 13,5 mdl zł odpisów wynikających często z wcześniejszych błędnych decyzji zarządczych.

"Co ciekawe, prywatne spółki, a konkretnie 19 tych o największej kapitalizacji, takich problemów nie zgłaszają. Zarobiły one łącznie 7,3 mld zł na czysto, przebijając prognozy o 5,3 proc., a ubiegłoroczne wyniki o aż 64 proc." – podaje portal.

Dobry wynik zanotowały z kolei Azoty. Rok do roku zysk wyniósł 1,4 mld złotych. Świętnie poradził sobie również KGHM. Zarobił on na czysto 1,6 mld zł, czyli o 6,1 mld zł więcej rok do roku. Powodem były zwyżki cen miedzi, srebra oraz złota.

Ponad 1 mld złotych zysku odnotowały również: PKO BP (2,4 mld zł), grupa PZU (1,7 mld zł), Bank Pekao (1,6 mld zł) i KGHM (1,6 mld zł).

Rozczarowujące wyniki Orlenu

Grupa Orlen opublikowała w połowie kwietnia wyniki finansowe za 2024 rok. Koncern zaliczył mocny zjazd zysku.

Orlen odnotował 1 469 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 20 922 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 7 947 mln zł wobec 31 321 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 21 961 mln zł wobec 45 514 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 22 232 mln zł wobec 46 413 mln zł rok wcześniej. Natomiast zysk EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizacyjnych to 35 747 mln zł wobec 62 626 mln zł rok wcześniej.

