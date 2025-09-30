Spór w PZU. Związkowcy zdecydowali

W liście do zarządów PZU i PZU Życie organizacja związkowa jednostronną decyzją uznała trwający od ponad 2,5 roku spór z pracodawcami za zakończony.

"Jest to gest skierowany nie tylko do zarządów spółek w nowym kształcie, ale przede wszystkim wyraz podziękowania dla prezydium Rady Nadzorczej PZU SA oraz przewodniczącego Marcina Kubiczy" – poinformowali przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku, cytowani w komunikacie PZU.

Nowy prezes napisał list do związkowców

Jednocześnie Benczak przesłał list do szefów wszystkich organizacji związkowych działających w Grupie PZU.

"Rozumiem istotną rolę dialogu społecznego w naszej organizacji, w której związki zawodowe są nie tylko ważnym partnerem w rozmowach o warunkach pracy, ale także współtwórcą kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartości. Chciałbym, aby nasz dialog był kontynuowany w duchu partnerstwa, a także wzbogacany o nowe formy współpracy, które będą odpowiadać na wyzwania zmieniającego się otoczenia. Jestem otwarty na rozmowy, inicjatywy i pomysły – wierzę, że razem możemy budować silną, odpowiedzialną i nowoczesną organizację " – zadeklarował prezes.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Kim jest Bogdan Benczak?

Nowy prezes zastąpił na stanowisku Andrzeja Klesyka, odwołanego w sierpniu. Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało tamtą decyzję koniecznością lepszego dostosowania polityki zarządczej do celów właścicielskich i skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju. Po dymisji Klesyka obowiązki prezesa przejął tymczasowo Tomasz Tarkowski. Wybór Benczaka kończy kilkutygodniowy konkurs, w którym – jak nieoficjalnie wiadomo – brali udział również m.in. Maciej Szwarc, Katarzyna Majewska, Sławomir Bilik i Andrzej Jarczyk.

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Karierę zawodową rozwijał zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich. W przeszłości kierował spółkami PZU na Litwie i Łotwie, pracował też w ERGO Insurance SE. Był członkiem zarządów i rad nadzorczych w wielu podmiotach ubezpieczeniowych, m.in. PZU Zdrowie czy Lietuvos Draudimas.

