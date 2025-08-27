Trzęsienie ziemi w Orlenie. Kolejne nazwiska znikają z zarządu

Jak podał Orlen w oficjalnym komunikacie, decyzja zapadła na wniosek rady nadzorczej, jednak nieoficjalnie mówi się, że za dymisjami stoi prezes koncernu Ireneusz Fąfara. To on miał wcześniej ograniczyć kompetencje Osuchowskiego, odpowiedzialnego do niedawna za obszar energetyki. Według ustaleń "Business Insider", jego odwołanie planowano już wcześniej, ale na przesunięcie decyzji wpływ miała niedawna rekonstrukcja rządu i zmiany w Ministerstwie Aktywów Państwowych, kiedy stanowisko szefa resortu objął tam Wojciech Balczun, zastępując Jakuba Jaworowskiego.

Doświadczona kadra poza spółką

Artur Osuchowski to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w przemyśle i energetyce. Przed dołączeniem do Orlenu był m.in. członkiem zarządu Ciech SA oraz Ege Kimya Polska, gdzie pracował nad projektami dla branży elektromobilności.

Z kolei Magdalena Bartoś, pełniąca funkcję wiceprezes ds. finansowych, ma bogate doświadczenie w obszarze finansów i rynków kapitałowych. Pracowała m.in. przy giełdowym debiucie Grupy Eurowag w Londynie, a w przeszłości była związana z Grupą Orlen, gdzie odpowiadała za integrację obszaru finansów po przejęciu rafinerii w Możejkach.

Kiepskie wyniki finansowe

Co ciekawe, zmiany kadrowe zbiegają się z publikacją wyników finansowych za pierwsze półrocze 2025 roku, według których Orlen wypracował zysk netto na poziomie 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 3,1 mld zł rok do roku. Przychody w tym okresie sięgnęły 60,7 mld zł, a inwestycje – blisko 14 mld zł, z czego znaczną część przeznaczono na projekty związane z transformacją energetyczną.

Zdaniem Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, spółka zaliczyła spory spadek w porównaniu z rokiem 2023. Jak wyliczył Objatek, przychody ze sprzedaży zmniejszyły się z 185 mld zł w pierwszym półroczu 2023 roku do 134 mld zł w analogicznym okresie 2025 roku. Jeszcze większy spadek dotyczy zysku netto, który obniżył się z 13,7 mld zł do 5,9 mld zł. Obajtek zwrócił również uwagę, że zyski z detalicznej sprzedaży paliw wzrosły z 900 mln zł w 2023 roku do 1,7 mld zł w 2025 roku. Skrytykował przy tym brak nowych inwestycji, podkreślając, że główne projekty rozwojowe, takie jak Baltic Power, Nowa Chemia czy elektrownie w Grudziądzu i Ostrołęce, zostały rozpoczęte jeszcze za jego kadencji.

Czytaj też:

Złoże Ormen Lange. Orlen poinformował o nowych planachCzytaj też:

Nowe złoże ropy. Orlen: Największe odkrycie w 2025 roku