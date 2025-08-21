Orlen podał wyniki. "Nie za bardzo jest się czym chwalić"

Orlen poinformował w czwartek, że zysk netto grupy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniósł 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł wobec tego samego okresu 2024 roku. Według koncernu inwestycje w pierwszym półroczu tego roku wyniosły blisko 14 mld zł.

Wyniki Orlenu. Obajtek skomentował je krótko

Do wyników odniósł się Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS.

"Kolejny raport finansowy Grupy Orlen i znów nie za bardzo jest się czym chwalić w porównaniu z tym, jakie wyniki my wypracowywaliśmy" – podkreślił.

twitter

Daniel Obajtek zauważył,że przychody ze sprzedaży spadły. W pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły one 134 mld zł, zaś w pierwszym półroczu 2023, czyli wtedy, kiedy jeszcze prezesem Orlenu był Daniel Obajtek, wyniosły one 185 mld zł.

Również zysk netto spadł i to jeszcze bardziej niż przychody ze sprzedaży. W pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 5,9 mld zł. W analogicznym okresie 2023 roku było to 13,7 mld zł.

"Takie wyniki uzyskaliśmy pomimo tego, że w 2023 roku Orlen odprowadził miliardy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny" – napisał europoseł PiS.

Były prezes Orlenu podkreślił we wpisie, że "wynik uzyskany na klientach stacji, bo znowu zarabiają na detalu". Przekazał, że w półrocze 2025 roku zyski w tym zakresie wyniosły 1,7 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 roku było to 900 mln zł.

Obajtek wytyka brak inwestycji

"I brak jakichkolwiek nowych inwestycji. Jako główne projekty rozwojowe wymieniają choćby budowę tłoczni w Kętrzynie, olefiny (teraz Nowa Chemia), Baltic Power czy elektrownie w Grudziądzu i Ostrołęce, czyli wszystkie, które my rozpoczęliśmy i prowadziliśmy" – napisał Daniel Obajtek.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Czytaj też:

Niewielu wie o tej zniżce. Wystarczy jeden dokument i można tankować taniejCzytaj też:

Tyle wyniosła marża Orlenu. Wyraźna różnica