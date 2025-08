Tyle wyniosła marża Orlenu. Wyraźna różnica

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody (33 proc. Benzyna + 48 proc. Olej Napędowy + 13 proc. COO) – koszty (98 proc. Ropa Brent + 2 proc. Gaz ziemny). Notowania spot.

Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w lipcu -2,3 USD/b, wobec -1,7 USD/b miesiąc wcześniej i -1,3 USD/b w lipcu 2024 r., podano także.

Co z marżą petrochemiczną? Znamy wyniki

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła w lipcu br. 174 euro/t wobec 163 euro/t miesiąc wcześniej i 178 euro/t rok wcześniej, poinformował również koncern.

Modelowa marża petrochemiczna wyliczana jest następująco: przychody (25 proc. HDPE [Spot] + 16 proc. PP Homo [Spot] + 9 proc. Etylen [kontrakt] + 7 proc. Toluen [kontrakt] + 14 proc. Benzen [kontrakt]) – koszty (75 proc. Nafta + 13 proc. COO + 13 proc. LPG [Spot]) – 6 proc. koszty CO2 [EUA].

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Ambitny plan Orlenu

Grupa Orlen we współpracy z Microsoftem zrealizuje największe wdrożenie AI w Europie Środkowej, podała spółka. Wdrożone rozwiązania wesprą nie tylko obszar energetyki, ale także cyberbezpieczeństwo, procesy produkcyjne, analizę danych oraz zwiększą efektywność pracowników koncernu.

– Transformacja energetyczna to wyzwanie dla całej gospodarki, które wymaga podjęcia konkretnych działań tu i teraz. Strategia Orlenu do 2035 to największy program inwestycyjny w historii polskiej energetyki wart nawet 380 mld zł. Już dziś ten sektor stał się jednym wielkim placem budowy. Chcemy jeszcze przyspieszyć, dlatego sięgamy po dostępne na rynku narzędzia, które wesprą naszą codzienną pracę – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Grupa Orlen to ponad 200 spółek zlokalizowanych w kilkunastu krajach, a efektywne zarządzanie taką strukturą wymaga ciągłej wymiany informacji, wprowadzania nowych rozwiązań, które pozwalają utrzymać konkurencyjność i jeszcze lepiej realizować cele biznesowe.

