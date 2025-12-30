Skandal w niemieckiej armii. Narkotyki i nadużycia seksualne

Jak podaje Deutsche Welle, chodzi o nadużycia seksualne, zażywanie narkotyków, a także szerzenie "prawicowego ekstremizmu".

Po przeprowadzonych dochodzeniach w jednostce, która stacjonuje w Zweibrücken w Nadrenii Palatynacie, Bundeswehra zwolniła już kilku żołnierzy i zapowiedziała kolejne działania dyscyplinarne. Prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko 19 żołnierzom.

Niemiecki minister obrony: Zgłoszone przypadki są wstrząsające

Głos w sprawie zabrał minister obrony Niemiec Boris Pistorius. – Zgłoszone przypadki prawicowego ekstremizmu, niewłaściwego zachowania seksualnego i narkotyków w ośrodku w Zweibrücken są wstrząsające – zaznaczył polityk SPD w rozmowie z agencją DPA. Jak zaznaczył Pistorius, wymienione przypadki stoją w jawnej sprzeczności z podstawowymi zasadami i wartościami, na których opiera się funkcjonowanie Bundeswehry.

Szef niemieckiego MON wyraził jednocześnie niezadowolenie z początkowej reakcji dowództwa na pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości w jednostce. Krytyka padła mimo faktu, że dochodzenie w sprawie – jak podkreślają niemieckie media – podjęto natychmiast, a wobec sprawców wysunięto surowe konsekwencje.

– Nieakceptowalne jest, że niewłaściwe zachowanie nie zostało od razu rozpoznane i odpowiednio ukarane. Musi to zostać wyeliminowane – stwierdził Boris Pistorius.

Zmiany w niemieckiej armii

W listopadzie br. niemiecka koalicja rządowa porozumiała się ws. nowych zasad służby wojskowej w Niemczech. Projektowane przepisy przewidują m.in. pilny tryb poboru.

Zgodnie z porozumieniem, od przyszłego roku wszyscy obywatele RFN w wieku 18 lat otrzymają kwestionariusz oceniający takie aspekty, jak motywacja i predyspozycje. Wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe dla mężczyzn.

Jednocześnie rozpoczną się obowiązkowe badania poborowe dla mężczyzn urodzonych po 1 stycznia 2008 r. i będą stopniowo rozszerzane na całą grupę wiekową.

Ci, którzy sami się zgłoszą, mają otrzymywać 2600 euro miesięcznie, a po roku służby otrzymają dofinansowanie na uzyskanie prawa jazdy.

