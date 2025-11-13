Jest porozumienie ws. służby wojskowej w Niemczech. "Pobór w trybie pilnym"

Zgodnie z porozumieniem, od przyszłego roku wszyscy obywatele RFN w wieku 18 lat otrzymają kwestionariusz oceniający takie aspekty, jak motywacja i predyspozycje. Wypełnienie ankiety będzie obowiązkowe dla mężczyzn.

Jednocześnie rozpoczną się obowiązkowe badania poborowe dla mężczyzn urodzonych po 1 stycznia 2008 r. i będą stopniowo rozszerzane na całą grupę wiekową.

Ci, którzy sami się zgłoszą, mają otrzymywać 2600 euro miesięcznie, a po roku służby otrzymają dofinansowanie na uzyskanie prawa jazdy.

Pobór w trybie pilnym. Zdecyduje Bundestag

Jeśli liczba ochotników okaże się zbyt niska, Bundestag będzie mógł zdecydować o "poborze w trybie pilnym", w szczególności jeśli sytuacja obronna lub kadrowa w armii będzie tego wymagać.

"Jeśli liczba poborowych w danym roczniku przekroczy zapotrzebowanie, po zastosowaniu wyjątków i wszystkich innych środków można w ostateczności zastosować losowanie. Nie będzie automatycznego uruchamiania obowiązkowej służby wojskowej" – podaje Deutsche Welle.

Od dwunastu miesięcy służby wprowadzony zostanie status żołnierza na czas. Wcześniej planowano, że wszyscy nowi wojskowi od razu będą mieli status żołnierza na czas określony.

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech. Zmiany w Bundeswehrze

W Niemczech obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w 2011 r., ale nadal jest zapisana w konstytucji. Może zostać przywrócona zwykłą większością głosów w Bundestagu i wchodzi w życie także wtedy, gdy parlament stwierdzi stan napięcia lub obrony.

W październiku chadecja CDU/CSU z powodu wątpliwości wstrzymała nowelizację ustawy o służbie wojskowej, którą wcześniej zatwierdził już rząd. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius z SPD chce, aby nowe przepisy weszły w życie na początku 2026 r.

Ustawa ma zwiększyć liczebność Bundeswehry o 40 proc., do 260 tys. żołnierzy w służbie czynnej i 200 tys. w rezerwie.

