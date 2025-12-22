"Plan Tuska legł w gruzach". Posłowie o kolejnej kompromitacji Żurka

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował w poniedziałek o odroczeniu posiedzenia ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry do 15 stycznia. Jako powód takiej decyzji wskazano niekompletną dokumentację, przekazaną do sądu przez prokuraturę. "Prokuratura nie przedłożyła wszystkich materiałów zgromadzonych w śledztwie, z którymi Sąd oraz obrona powinien się zapoznać, aby rozpoznać wniosek prokuratora" – przekazał pełnomocnik byłego ministra mec. Bartosz Lewandowski.

Sąd odracza posiedzenie ws. Ziobry. "Prokuratorski Gang Olsena chciał ukryć dokumenty"

Decyzję sądu w mocnych słowach skomentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej członkowie Suwerennej Polski.

"Plan Tuska legł w gruzach" – napisał na platformie X Michał Woś. Poseł PiS zwrócił uwagę, że Polacy mieli w święta rozmawiać o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, a będą mówić o kompromitacji Waldemara Żurka. "[...] bez aresztu, ze zniesionym ENA wobec Marcina Romanowskiego" – wskazał. "A do tego zostawiają ofiary bez pomocy, bo Żurek nie umiał zrobić konkursu na czas. PRZEGRYWY. Tylko Polski szkoda" – podsumował Woś.

W podobnym tonie głos zabrał Sebastian Kaleta. "Areszt dla ministra Ziobro miał być głównym daniem Żurka dla Tuska na Święta. Od kilku dni Żurek zalicza porażkę za porażkę. Afera goni aferę. Aresztu dla Ziobry nie ma. Woźniak ukrył materiały przed sądem, które wskazywały na niewinność ministra. Kolejne potwierdzenie kryptodyktatury, na którą w zeszłym tygodniu wskazywał sędzia Dariusz Łubowski.

A w międzyczasie Żurek sam wywołał prawdziwą aferę Funduszu Sprawiedliwości, bo od 1 stycznia pokrzywdzeni nie otrzymają pomocy. Naprawdę potężna kumulacja kompromitacji Żurka" – skomentował były wiceminister sprawiedliwości.

O tym, że miał być na święta miały być "cyrk i szopka z zatrzymaniem" napisał również Waldemar Buda. "[...] a skończyło się na wykryciu przez sąd, że prokuratorski Gang Olsena chciał ukryć dokumenty" – napisał polityk.

26 zarzutów dla Ziobry

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Prokuratura domaga się zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Czytaj też:

Zaskakujący zwrot ws. aresztu dla Ziobry. Sąd nie podjął decyzjiCzytaj też:

Żurek może mieć problemy. Jest zawiadomienie ws. Funduszu SprawiedliwościCzytaj też:

Szokujące doniesienia z Ministerstwa Sprawiedliwości. Reaguje Ziobro