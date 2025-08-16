Niewielu wie o tej zniżce. Wystarczy jeden dokument i można tankować taniej

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, przyznawany w Polsce. Posiadacze KDR mogą korzystać z różnych ulg i zniżek w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w tym w transporcie, kulturze, rekreacji, a także w handlu, np. w sklepach spożywczych i na stacjach paliw. "KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług" – czytamy na rządowej stronie gov.pl. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana rodzicom z co najmniej trójką dzieci.

Nie każdy wie, że posiadaczom KDR przysługuje również zniżka na paliwa. Orlen proponuje 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na litr paliw premium VERVA (98 lub ON). Na stacjach Shell można skorzystać ze zniżki 8 groszy na Shell FuelSave Diesel i Shell FuelSave 95 oraz 3 gr na litr autogazu Shell AutoGas. Z kolei Circle K oferuje zniżkę 8 gr zniżki na paliwa bazowe (Miles® 95, Miles® Diesel, LPG SupraGas) oraz do 15 gr rabatu na paliwa premium (MilesPLUS® 95, 98 i MilesPLUS® Diesel). Dodatkowo na każdej z wymienionych stacji, dzięki karcie, można także skorzystać z niższych cen na ofertę gastronomiczną.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny otrzymują rodzice co najmniej trójki dzieci. Niewielu jednak ma świadomość, że obejmuje także tych, którzy już wychowali dzieci. Oznacza to, że seniorzy i emeryci także mogą otrzymać rabaty. Dokument mogą otrzymać osoby, które miały pod opieką co najmniej troje dzieci. Jest to możliwe również wtedy, gdy są one już dorosłe. W przypadku dzieci uczących się granicą wieku jest 25 lat, a dla dzieci z niepełnosprawnością ograniczenie wiekowe nie obowiązuje – opisuje "Rzeczpospolita". Lista partnerów programu jest dostępna online na stronie empatia.mpips.gov.pl. Wniosek o uzyskanie Karty można złożyć na dwa sposoby – osobiście w urzędzie gminy lub online za pośrednictwem Platformy Emp@tia.

